Sundhage: "Dije sí a Brasil sin preguntar nada"

Pia Sundhage revela que creció con Pelé como ídolo

Y cuenta la extraña forma en que aceptó el llamado de Brasil

Habla de Rapinoe, de Cristiane y de sus “secretos” con Marta

En la década de 1960, surgieron rumores de que Brasil estaba a punto de contratar a un seleccionador extranjero por primera vez. Pero a Bela Guttmann nunca le ofrecieron el puesto. Y tampoco a Johan Cruyff por recomendación de Romario, ni a José Mourinho; ni, pese a estar “ansioso” por guiar a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA™ que organizó la nación sudamericana, a Pep Guardiola.

Tuvieron que pasar casi 60 años desde aquella especulación inicial para que un técnico foráneo de prestigio por fin se sentase en el banquillo de la selección de Brasil; y curiosamente, fue una persona nacida por esas fechas en las que comenzó el rumor sobre Guttmann. Pia Sundhage, una niña que creció en Suecia cuando todavía desataba emociones el fútbol-samba abanderado por Garrincha y Pelé, asumió el cargo tras la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™.

FIFA.com contactó con la entrenadora de 59 años, que guió a Estados Unidos a conquistar dos oros consecutivos en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, para hablar, entre otras cosas, de su ídolo Pelé, su condición de primera persona extranjera que dirige a Brasil y su ilusión por entrenar a Marta.

Pia, usted creció con Pelé como ídolo, ¿verdad?

El primer país al hablar de fútbol es, básicamente, Brasil. Ni nombre es Pia, pero solía llamarme a mí misma Pelé. Pensaba que era casi lo mismo. Y cuando me hice un poquito mayor tenía tres ídolos: Cruyff, Pelé y [Franz] Beckenbauer.

¿Qué se siente al ser la primera persona extranjera en entrenar a una nación que vive por y para el fútbol?

Es grandioso. Y lo es en muchos aspectos; no sólo porque estoy a cargo de un país fantástico y de jugadoras muy técnicas. Demuestra que es posible que las mujeres consigan un trabajo en el extranjero; incluso en Brasil. Por tanto, me gustaría mirarme a mí misma como una especie de modelo a imitar, de embajadora. Es magnífico para mí personalmente, pero también para el fútbol femenino.

¿Cómo ocurrió todo?

Creo que fue bastante gracioso… ¡la gente estaba felicitándome antes incluso de que hubiesen contactado conmigo! Entonces recibí una llamada telefónica de la CBF, y Marco [Aurelio Cunha] simplemente me preguntó si estaba interesada en convertirme en la seleccionadora de Brasil. Yo dije: ‘¡Sí!’. Y eso fue todo; no le pregunté por ninguna cosa. Nada… simplemente quería hacerlo. Brasil es el fútbol, posee ese magnífico sabor a fútbol.

Después, cuando colgué, pensé: ‘Tal vez debería haber hablado un poco de cuántos años, del contrato y demás’ (risas). Pero la sensación que tienes cuando alguien te hace esa maravillosa pregunta… yo simplemente quería seguir sintiendo semejante felicidad sin la sensación del ‘hablemos de los detalles’. Es un grandísimo honor, así que fue muy fácil decir que sí.

Ha sido objeto de un recibimiento muy caluroso por parte de los aficionados brasileños. ¿Se lo esperaba?

No me lo esperaba. Ha sido abrumador. Es curioso; todos en Suecia me dicen: ‘¡Ahora eres una estrella!’. Ha sido fantástico. Estoy sorprendida, pero todo el mundo me reconoce. Hoy, por ejemplo, fui a pasear por la playa y un hombre se me acercó, y acabamos hablando de los Juegos Olímpicos de 2004. Se sabía la historia, así que empecé hablando de Marta, Rosana, Cristiane, Pretinha… y fue muy agradable.

Los brasileños son gente muy positiva. Estoy muy contenta con la declaración de intenciones que hizo la CBF. No sólo me contrataron a mí –un técnico extranjero, una mujer–, sino que también contrataron a entrenadoras para las selecciones sub-17 y sub-20, lo cual creo que es muy importante. La CBF ha dado un paso fantástico en una dirección estupenda para el fútbol femenino.

¿Qué le parecieron las actuaciones de Brasil en Francia 2019?

Me pareció que cuando Brasil jugó bien, jugó realmente bien; [fue] una de las mejores selecciones del mundo. Pero cuando no jugó bien, hubo un tremendo bajón. Contra Jamaica, el equipo creó muchas ocasiones y metió tres goles, pero luego, contra Australia, cometió muchos errores. El partido contra Italia fue un encuentro interesante. Lo que estuvo realmente bien fue ver la actuación contra Francia, que es una selección muy buena. Esperemos poder sacar lo mejor de ese partido e intentar hacer algunos cambios. No creo que necesitemos hacer demasiados cambios, porque tenemos jugadoras muy buenas.

Me gustaría aportar algo de la organización sueca; tanto en defensa como en ataque. Las jugadoras de Suecia trabajan conjuntamente, intentan recuperar el balón arriba en el campo. Y creo que necesitamos un poquito de la mentalidad estadounidense. Si te fijas en la técnica que tienen las jugadoras aquí en Brasil, es impresionante. Pero Estados Unidos intenta ganar en cada segundo de un partido, nunca se rinde, se deja la piel.

¿Y qué impresión le causaron las campañas que firmaron Suecia y Estados Unidos en Francia 2019?

Me impresionó mucho la forma en que Jill Ellis ganó el Mundial de 2015 e hizo cambios para volver a ganarlo en 2019. Creo que Estados Unidos tuvo algunos partidos muy igualados, especialmente contra Francia. Tuvo una trayectoria complicada, con algunos rivales fuertes, y creo que en general fue la mejor selección. Entrené varios años a Megan Rapinoe y Tobin Heath, y son jugadoras que marcan la diferencia. Cuando Megan Rapinoe está bien, es realmente buena. Y también es imprevisible.

En cuanto a Suecia, me impresionó mucho la forma en que Peter Gerhardsson dirigió al equipo. Creo que en Suecia lo que vale es el equipo. Si te fijas en las doce nominadas al premio The Best a la Jugadora de la FIFA, no hay ninguna sueca, pero todas jugaron colectivamente y quedaron terceras. ¡Bien hecho!

¿En qué medida le ilusiona entrenar a Marta?

Estoy muy emocionada por entrenar a Marta. Y lo mejor es que muchas de las brasileñas hablan inglés pero no hablan sueco, ¡así que Marta y yo tendremos algunos secretos! (risas) Ya he hablado con Marta y parece estar contentísima. Lleva impresionándome de veras desde la primera vez que la vi jugar, en el Mundial Femenino Sub-20 de Tailandia 2004. He seguido su carrera desde entonces, los Mundiales… Es muy importante para Brasil.

Fijándome en todas las jugadoras que he visto desde el Mundial de 1991, con muchas magníficas jugadoras estadounidenses como Mia Hamm, creo que Marta es una de las mejores de todos los tiempos.

Cristiane está lesionada actualmente. ¿Forma parte de sus planes y ha hablado con ella?

Me encontré con ella el otro día cuando fui a ver un partido. Todas parecen muy ilusionadas por volver a empezar de cero, incluida Cristiane. Está siendo duro para ella porque lleva un tiempo de baja. Nada resulta fácil. Como todas las demás, tiene que trabajar duro para volver a ser convocada con la selección. Creo que lo hizo muy bien en el Mundial: algunas buenas jugadas ofensivas, firmó un triplete, es muy buena en el juego aéreo… Esperemos que vuelva.

¿Qué se siente ante la perspectiva de iniciar su mandato con un derbi contra Argentina este jueves?

Perfecto. Es absolutamente perfecto. Estoy muy agradecida a la CBF porque tengamos la oportunidad de jugar en casa en São Paulo. Todo el mundo está ilusionado con ver al equipo, y un choque contra Argentina… es difícilmente mejorable.

Usted ya ha ganado dos oros olímpicos. ¿Puede Brasil ganar en Tokio 2020?