Bright: "Renard y Bronze son mis referentes"

Millie Bright forma parte del FIFA FIFPro World11 Femenino 2020

La central del Chelsea y de Inglaterra habla de su ascenso a la élite del fútbol

Bright confiesa sus emociones en el Mundial y sus sueños olímpicos

Directa y segura de sí misma, Millie Bright habla como juega. Esta honestidad sin pretensiones ha caracterizado su firme e incesante progresión hasta convertirse en una de las mejores futbolistas del mundo.

La posición de Bright en la élite mundial se cimentó más si cabe el mes pasado, cuando la defensa de Inglaterra y del Chelsea quedó incluida en el FIFA FIFPro World11 Femenino. Este honor, otorgado por los votos de las futbolistas de todo el mundo, demuestra la consideración y el respeto que le profesan tanto sus colegas como sus rivales.

Sin embargo, esta joven de 27 años no parecía destinada a llegar tan lejos. De pequeña, no era precisamente una seguidora apasionada del fútbol, no jugó ningún partido hasta los nueve años y, cumplidos los 20, simultaneaba dos empleos al tiempo que daba sus primeros pasos en el Doncaster Belles.

El momento más decisivo de su ascensión a la cumbre se produjo en 2015, cuando abandonó su tierra natal para fichar por el Chelsea, pues Emma Hayes veía algo especial en una zaguera de la que siempre había dicho que "podía convertirse en la mejor”. Estar a la altura de aquellos pronósticos se ha convertido en el objetivo más claro de Bright, lo que explica en parte sus progresos y la influencia que ejerce Hayes en las Blues tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

En esta entrevista, la central de las Lionesses habla de esas ambiciones y de sus referentes, mientras recuerda una agridulce Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y mira con esperanza a los Juegos Olímpicos de este año.

Enhorabuena por su inclusión en el FIFA FIFPro World11 Femenino. ¿Qué sintió al conocer el nombramiento?

Me llevé una sorpresa, pero sentí un gran orgullo, porque he trabajado mucho para conseguir una nominación así. Actualmente, en todas las competiciones y partidos que juego, trato de destacar, de ser la mejor. Conforme he ido formándome como jugadora, he tomado conciencia de lo mucho que deseo sobresalir. Significa mucho para mí haber formado parte de la lista de precandidatas al FIFPro en los últimos años, porque son las demás jugadoras quienes designan a las integrantes. No puede haber mejor reconocimiento que el que te brindan tus rivales.

Su prestigio en el fútbol no ha dejado de crecer en los últimos años. ¿Es consciente de ello? ¿Se afana por mantenerlo?

Al cien por cien. Me comparo con las mejores. Llevo varios años inspirándome en Wendie Renard. Me pregunto continuamente qué hace para asegurarse de tener éxito siempre y de estar entre las once mejores del mundo. Lo consigue porque, en mi opinión, es muy regular en todo lo que hace y no se duerme en los laureles, sino que procura mejorar y progresar continuamente. Es una gran líder y una jugadora para las grandes ocasiones, decisiva ya sea con un gran gol a balón parado o espoleando al equipo hacia la victoria. Yo he tratado de añadir esas cualidades a mi juego: intento sobresalir y destacar como una jugadora que se echa el equipo a la espalda, con el Chelsea y con Inglaterra.

He procurado mejorar defensivamente y añadir detalles a mi juego en ataque, tanto en la posesión como ante la puerta rival. Siento que estoy mejorando en este aspecto. Por encima de todo, quiero ganar trofeos. Wendie Renard siempre triunfa, por eso se ha convertido en un gran referente para mí.

Pese a todas sus cualidades y logros, Renard se vio superada en el premio The Best a la Jugadora de la FIFA por otra futbolista que conoce muy bien. ¿Qué puede decirnos de Lucy Bronze?

Lucy ha logrado este premio porque es una persona que ha trabajado duro todos los días de su carrera. Como ella misma comentó en su discurso, es muy competitiva y la mueve el deseo de triunfar en todo lo que hace. Creo que esa voluntad de sobresalir en todo, de convertirse en la mejor, la ha propulsado hasta el nivel que ha alcanzado. Si hay alguien que da un ejemplo de cómo seguir mejorando sin cesar y lograr sus objetivos, esa es Lucy Bronze. Para mí se ha convertido en toda una inspiración. Me alegro muchísimo por ella, porque se lo merece de verdad.

Entre las tres finalistas había dos defensas, y una de ellas ha alzado el trofeo. ¿Le hace esto soñar con conquistar ese premio algún día?

Siempre lo tengo presente y, para conseguirlo, hay que trabajar. Solo quiero seguir mejorando día a día y convertirme en la mejor futbolista que pueda llegar a ser. Si al final reúno todos los requisitos, no veo por qué no podría ser candidata. La victoria de Lucy de este año demuestra que es posible que una defensa lo consiga. Pero no voy a centrarme exclusivamente en eso.

Emma Hayes también fue finalista al premio a la mejor entrenadora. ¿Qué importancia ha tenido Hayes en su carrera?

Muy posiblemente, Emma es la razón de que yo haya crecido tanto en los últimos años. Es una entrenadora fantástica y una gran persona. Sabe sacar lo mejor de sus jugadoras, y se ha convertido en el motor de la trayectoria del Chelsea en los últimos tiempos y de los éxitos del equipo. Es una campeona nata y no le tiembla el pulso a la hora de introducir cambios que sirvan para derribar barreras en nuestro camino. Me ha contagiado su voluntad de ser la mejor, y me ha llevado a creer en mí misma y a no rendirme jamás. Es la mejor entrenadora que he tenido y estoy deseando ver hasta dónde puede llevar a este equipo.

¿Le sorprende el nivel al que ha llegado pese a no jugar al fútbol de pequeña ni ser una gran aficionada?

¡Es una locura! Empecé a jugar al fútbol a los nueve y, hasta hace muy poco, lo hacía a tiempo parcial y me encontraba muy lejos del nivel de ahora. Me gusta recordar cómo comencé en esto y qué he necesitado para llegar hasta aquí. Creo que las experiencias que viví cuando era más joven me han servido para convertirme en la jugadora que soy. Las cosas han cambiado mucho, y para mejor. Cuando empecé, no tenía claro que pudiera forjarme una carrera en el fútbol, mientras que las niñas de ahora saben que todo es posible si reúnen talento y trabajan con tesón. Cada generación de futbolistas tiene la responsabilidad de seguir desarrollando el juego y de allanar el camino para la generación que viene detrás. En mi opinión, ahora mismo estamos haciendo un gran trabajo en este sentido.

Uno de los factores que están impulsando ese crecimiento son los vídeos en las redes sociales que exhiben la calidad del fútbol femenino. Su golazo en la Community Shield se ha convertido en uno de esos momentos virales. ¿Qué le parece?

Me parece que no hay nada mejor que marcar un gol como aquel en un estadio como Wembley. Lo único capaz de superarlo habría sido que hubiera habido aficionados para verlo. A pesar de todo, resultó electrizante. Las compañeras suelen pedirme que intente lanzar desde lejos. JiJi (Ji Soyun) siempre dice: ‘Cuando te pase el balón, dispara al primer toque’. Se trata de tener la suficiente seguridad en una misma como para hacerlo. Quiero demostrar que no fue fortuito, pues me gustaría que se me conociera por ese tipo de disparos. Dicho esto, creo que marcaré goles mucho mejores que ese.

¿Cómo recuerda el Mundial de 2019? ¿Agridulce tal vez por cómo se despidió (con una tarjeta roja en la derrota en semifinales ante EEUU) y por el hecho de que había jugado muy bien hasta entonces?

Diría que agridulce es la palabra correcta. Al principio lo que realmente sentía era decepción, enfado conmigo misma. Pero, después de pensarlo largo y tendido, pude sentirme orgullosa del camino que había recorrido en la competición. Vi la tarjeta roja, no pongo excusas, pero así es el fútbol, estas cosas pasan, y muchas otras futbolistas han estado en la misma situación. Si pudiera volver atrás, algo cambiaría, claro está. Contendría mis emociones y modificaría mis decisiones, porque no había razón para hacer aquella entrada.

Sin embargo, estaba muy orgullosa de aquel equipo, de participar en mi primer Mundial y de todos los éxitos que conllevó. Como digo, todo eso he llegado a valorarlo más con el tiempo. Al principio, estaba muy enfadada y no me pareció que hubiéramos conseguido nada ni que hubiéramos progresado. Pero viéndolo con perspectiva y con tiempo para recapacitar, reconozco que lo logramos.

Los Juegos Olímpicos son la próxima gran competición internacional que les espera. ¿Le ilusiona la posibilidad de formar parte del equipo de Gran Bretaña en Tokio?