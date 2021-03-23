Rodríguez: "Vamos a luchar la posibilidad de ir al Mundial"

Su sueño era ser futbolista y con 20 años jugó en Rusia 2018

“Todo el país lo vivió como nunca. Era nuestro primer Mundial”

Objetivos: acudir a Catar 2022 con Panamá y brillar en España

José Luis Rodríguez soñó desde muy pequeño con ser futbolista. Suele decir que lo tenía claro. Creció en un peligroso barrio de Panamá, pero no le importó: “A todo el mundo en el barrio le gustaba jugar al fútbol”. Así comenzó su historia un jugador al que ahora todos conocen en su país.

A los 16 años debutó como profesional en Panamá y al poco le convocó la selección para un torneo de la Concacaf. Fue el punto de partida, aunque su madre no estaba del todo contenta: “Me dijo que estaba dejando los estudios a un lado y que tenía que tomar una decisión”, contó en exclusiva a FIFA.com.

Su decisión fue dar el salto a Europa y desde ahí representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA de 2018, que le hizo ganarse un hueco en el corazón de sus compatriotas.

Fue en el tercer partido de la fase de grupos. Con 0-0 ante Túnez, un disparo suyo, tras tocar en un rival, suponía el 1-0. Era la primera vez que Panamá se adelantaba en un Mundial. Rodríguez lo celebró con la alegría de todo un país detrás: “No sabía ni lo que decía… cuando vi que la pelota entró a gol corrí, recuerdo que decía de todo un poco. Estaba contento, gritándolo, los compañeros me decían: ‘vamos, que sí se puede”.

Aunque el tanto fue concedido en propia puerta al tunecino Yassine Meriah, el zurdo de 23 años lo reclama como suyo: “Siempre he dicho que el gol fue mío. Si yo no disparo al arco, no da en el rival y no hubiera sido gol. Para toda Panamá es gol mío”.

Ese Mundial y ese gol fue el punto de partida para el extremo, que desde ese momento no ha parado de crecer. Primero aterrizó en el segundo equipo del KRC Genk, y pronto se le abrieron las puertas de España. El Deportivo Alavés lo quería. ‘Esto es lo que quiero y voy a luchar por cumplir mi sueño de llegar lejos en Europa y dejar a mi país en lo más alto’ se decía.

Pero fue complicado. Como para cualquier adolescente, dejar su país, su familia y amigos con 18 años para ‘cruzar el charco’ nunca es fácil. “Me costó mucho, estaba acostumbrado a vivir con mi madre, nunca me había separado de ella. El primer año fue muy duro y complicado. Muchas veces pensaba en mis amigos, en mi familia, tenía un hijo… Me afectaba mucho porque no podía verlo”.

Pero en esos momentos se motivaba con su objetivo: “Tenía claro qué quería para mi vida. O regresar a Panamá al barrio y seguir el mismo camino que habían tomado algunos de mis compañeros, que era el mal camino; o luchar por mi sueño de ser futbolista y llegar lo más alto posible”.

En 2019 llegó a España, y todo son palabras de felicidad para Rodríguez. “Después del Mundial, la oportunidad del Alavés fue un premio. En su filial me fue muy bien: llegué en Tercera División y ascendimos a Segunda B. Mucha gente me vio jugar, hablaban muy bien de mí y el club estaba muy contento".

Eso le abrió las puertas de la cesión al CD Lugo esta temporada: “Hasta ahora la mejor decisión que he podido tomar. Estoy contento porque me he convertido en un jugador importante en el equipo”, explica.

Pero su ambición no cesa: “El año que viene espero estar en Primera División, y consolidarme, ojalá sea en el Alavés”, comentó sobre el equipo al que pertenece y con el que en julio debutó en Liga ante el Real Madrid CF.

Esta experiencia europea le está sirviendo de mucho con la selección de Panamá, con la que esta semana comienza los clasificatorios para el Mundial. “Los primeros partidos van a ser complicados. Tenemos que alcanzar la segunda ronda y ver si luego llegamos a la hexagonal. El equipo está mentalizado y va a ir a darlo todo por el país”.

Panamá comienza su participación en el Grupo D de la zona Concacaf con los partidos ante Barbados (el día 25) y Dominica (el 28) en en la sede de República Dominicana: “Me hubiera gustado jugarlos en mi país”, comenta, aunque es consciente de que es la solución más sencilla dada la situación por la pandemia.

Conocedor de que los rivales no lo pondrán fácil, es sincero al hablar de ellos: “No he estado con la selección y no he podido ver nada. Cuando lleguemos, el entrenador nos pondrá videos y empezaremos a conocerlos más. Tanto ellos como nosotros vamos a ir a por la victoria”.

La experiencia que ha ido acumulando estos años le hace ser una voz autorizada dentro del vestuario canalero, y se le nota al hablar del objetivo: “Ya no podemos ir solo a jugar. Tenemos que ir con la mentalidad de creer en nosotros, y si se da la oportunidad de poder regresar a un Mundial, la vamos a luchar. De volver, queremos intentar por lo menos ganar un partido”.

Para Rodríguez y para su país los recuerdos de Rusia siguen presentes: “Es una experiencia y un sueño muy lindo hecho realidad. Todo el país lo vivió como nunca. Para mí fue algo increíblemente bonito. Ir a un Mundial, ser titular. Recuerdo entrar al estadio, lleno, y escuchar el himno nacional del país… Se me pasaron muchas cosas por la cabeza”.

Ahora el siguiente paso es comenzar esa carrera de fondo que son los clasificatorios, con la idea de poder repetir aquellas vivencias para el recuerdo.

José Luis Rodríguez en corto

Las palabras de su mamá antes de irse a Europa: “Quería que siguiera estudiando, pero hablamos y le dije que quería ser futbolista, que podía ir a Bélgica. Mi sueño era jugar en Europa y le pedí que me apoyara. Lo hizo”.

Un ídolo en el que fijarse: “Cristiano Ronaldo. Lo llevo siguiendo desde pequeño. Admiro su forma de trabajar, ha sido mi referente. Trato de ver su vida, evolución y esfuerzos que ha tenido que hacer. Trato de ir por ese camino”.

Echa de menos de Panamá: “La comida de mi madre”.

Y la comida: “Arroz con lentejas y coco y chuletas a la plancha”.

Algo de Panamá que pudiera tener en España: “¿Cualquier cosa? A mi madre. Que pudiera vivir conmigo”.