Petković: "Nos haría ilusión enfrentarnos a Alemania"

El 7 de diciembre se celebra el sorteo del clasificatorio europeo para Catar 2022

Entrevistamos a Vladimir Petković, seleccionador de Suiza

"Uno no puede elegir lo que quiere que le toque en un sorteo para el Mundial"

Como sucesor del laureado Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petković era consciente de que el listón estaba muy alto cuando asumió el cargo de seleccionador suizo en 2014. Pero, a sus 57 años, el técnico ha demostrado su valía, y prueba de ello es que hace unos meses prolongó su contrato hasta finales de 2022.

De la mano del técnico del Tesino, que dirigió al Lazio de Roma hasta ocho meses antes de tomar las riendas de Suiza, el combinado alpino se clasificó tanto para la EURO 2016 como para la Copa Mundial de Rusia 2018. En ambos torneos, sin embargo, el equipo cayó con mala fortuna en octavos de final. Las derrotas por 4-5 en penales ante Polonia en Saint-Étienne y el 1-0 a manos de Suecia hace dos años en San Petersburgo son recuerdos muy amargos.

FIFA.com habló con Petković en vísperas del sorteo del clasificatorio europeo para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ .

Vladimir​, ¿cuál es su balance del año 2020?

El 2020 pasará a los libros de historia. Una pandemia ha sorprendido al mundo entero y, en consecuencia, ha afectado también al fútbol. Yo siempre me tomo la vida tal y como viene e intento sacarle el máximo provecho. A nivel deportivo, hemos tenido ocho partidos en apenas tres meses, después de un largo paréntesis. Ha sido una etapa muy intensa y, al mismo tiempo, muy instructiva tanto para mi equipo como para mí.

Hemos tenido la ocasión de medirnos a las mejores selecciones de Europa en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Los resultados podrían haber sido mejores, pero en los encuentros contra Alemania y España vimos que seguimos progresando bien y que podemos plantar cara, e incluso ganar, a los mejores.

¿En qué medida ha afectado la pandemia a su trabajo como seleccionador?

Hemos estado mucho tiempo sin poder reunirnos y sin jugar. Al fin y al cabo, solamente hemos tenido tres meses para competir. Organizamos encuentros virtuales para mantener el contacto con el cuerpo técnico y los futbolistas. A veces, solamente lo hacíamos para vernos y brindar a través de la pantalla. He hablado mucho por teléfono con los jugadores y he visto por televisión casi todos los partidos a puerta cerrada de los equipos en los que juegan, en lugar de ir al estadio.

Los futbolistas se han adaptado a estas nuevas circunstancias, y nosotros, el cuerpo técnico, hemos tenido que implementar en muy poco tiempo todo aquello que no pudimos hacer antes. Como ya he dicho, me tomo las cosas tal y como vienen y siempre intento sacar el máximo partido de cada situación.

¿Cuáles son sus expectativas para el 2021? ¿Hasta dónde pueden llegar en la EURO?

El 2021 será un año muy intenso y repleto de actividad: los partidos de clasificación para el Mundial, la Eurocopa... Tenemos muchas ganas, y esperamos que pronto podamos volver a jugar y a vivir el fútbol como lo hacíamos antes de la pandemia. Hemos aprovechado muy bien la Liga de Naciones como preparación para la Eurocopa. Queremos clasificarnos para el Mundial de Catar y llegar lo más lejos posible en la EURO. Con esta selección se pueden conseguir muchas cosas. Si todo sale bien, podemos llegar lejos. Y esperamos que muy pronto se confirme definitivamente que la Eurocopa podrá disputarse según lo previsto.

En su grupo les esperan Italia, Turquía y Gales...

Son tres rivales muy difíciles, pero no tenemos por qué escondernos ante nadie. Nosotros salimos a ganar en cada partido. Italia y Turquía tienen una pequeña ventaja, ya que jugarán algunos partidos como "locales": Italia, en Roma, y Turquía, en Bakú. Pero nuestro primer objetivo es superar la fase de grupos.

Alemania ha recibido muchas críticas en los últimos días. ¿Le sorprendió la derrota por 6-0 ante España? Ustedes mismos empataron 1-1 poco antes contra la Roja…

Lógicamente, a uno le sorprende que Alemania pierda 6-0, pero tampoco hace tanto tiempo que Alemania le ganó 1-7 a Brasil. En el fútbol, casi todo es posible. Y hay días extraordinarios en los que pueden pasar estas cosas, sobre todo porque estamos en una época en la que las selecciones se preparan principalmente para la Eurocopa y para el clasificatorio mundialista, y hacen experimentos. En cualquier caso, este resultado también demuestra que España tiene un gran potencial y que está en un estado muy avanzado de su preparación. Al mismo tiempo, nos sirve para valorar en su justa medida nuestro empate 1-1 contra ellos apenas tres días antes, un empate al que algunos no le dieron mucha importancia.

Suiza empató contra Alemania en septiembre y en octubre. ¿Qué relevancia le concede a estos resultados?

Nosotros siempre hemos dicho que no debemos arrugarnos ante nadie. Nuestros internacionales juegan en las mejores ligas del planeta, y muchos de ellos lo hacen con futbolistas de la selección alemana. Ahora estamos más cerca de la élite mundial. Estos empates así lo demuestran, pero también comprobamos que nos falta un poquito para acabar ganando esos partidos.

Hablemos del sorteo del clasificatorio a Catar 2022. ¿Hay algún rival al que le gustaría evitar?

Uno no puede elegir lo que quiere que le toque en un sorteo para el Mundial. Todos los rivales del bombo 1 son muy fuertes, y también hay grandes selecciones en los bombos 2 y 3. Como siempre, aceptaremos las cosas tal y como vengan. Y también confiamos en tener un poco de suerte y poder clasificarnos a base de buenas actuaciones.

¿Le gustaría enfrentarse a Alemania?

Por supuesto. Alemania es un país vecino. Nos une una larga amistad vecinal y una rica historia futbolística. Los partidos contra Alemania siempre son especiales, además de citas muy importantes para nuestros aficionados. Pero aún tenemos que mejorar en ciertos detalles para poder doblegar del todo a rivales así. ¡Nos haría mucha ilusión enfrentarnos a Alemania!

Suiza no se ha perdido los últimos cuatro Mundiales. ¿Estará también en Catar?

Haremos todo lo posible por que así sea. Somos muy optimistas y creemos en ello pese a que será más difícil clasificarse, porque, en Europa, además de las primeras de grupo, solamente se clasificarán las tres mejores segundas. Lo daremos todo para que las cosas salgan bien.

¿En qué medida afecta la pandemia por COVID a los resultados? ¿Puede haber más sorpresas?

Yo no creo que afecte a los resultados. La pandemia nos ha afectado a todos, y por eso todas las federaciones y todas las selecciones luchan contra las mismas dificultades. En la Liga de Naciones de la UEFA todos hemos tenido que aprender a lidiar con la pandemia, y hemos comprobado que hay margen de mejora en algunos aspectos.

¿Cuál es su opinión del Mundial de Catar? ¿Ha estado alguna vez en el país?

Nunca he estado en Catar, y ya tengo ganas de conocerlo. Siento mucha curiosidad por todo lo que nos espera allí. El tiempo de preparación será escaso, el torneo se disputará en invierno y los jugadores estarán menos cansados que en otros Mundiales. Los futbolistas de las ligas más importantes estarán en mejor forma que en junio, y eso hará que la calidad y la intensidad sean aún mayores. Podremos aprender y sumar nuevas experiencias como seleccionador y como equipo, con el objetivo último de completar un buen Mundial.

El Mundial se celebrará en el invierno boreal. ¿Será, por tanto, un torneo especial?

Es un hecho especial, sí. Para los jugadores y para los hinchas de todo el mundo. Nuestros aficionados tendrán que buscar pantallas gigantes a cubierto para ver los partidos, no como en las bonitas tardes de verano. Por otro lado, aquellos que viven en el otro hemisferio del planeta sabrán lo que significa vivir un Mundial en la época más cálida del año. En Europa, la gente estará más en casa por ser invierno, y disfrutará del espectáculo desde sus televisores, principalmente.

Suiza ha alcanzado los octavos de final en tres de los cuatro últimos Mundiales. ¿Podrá llegar más lejos en 2022?