Modric: "Es una sensación maravillosa. Estoy feliz y orgulloso"

Luka Modric ya es el jugador con más partidos de la selección croata

Contra Chipre alcanzó las 135 internacionalidades

Modric habla de su récord en esta entrevista exclusiva

"No hay razón para que Luka [Modric] no sea reconocido con total merecimiento como el mejor [futbolista croata] de todos los tiempos".

Estas palabras las pronunció Robert Prosinecki, considerado por muchos el mejor croata de la historia, a mediados de 2018, justo después de que Croacia quedara subcampeona en la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Apenas unos meses después, Modric fue distinguido como el Jugador Mundial de la FIFA.

De aquello ya han pasado dos años y medio, y Modric —que ya ha cumplido los 35— sigue moviendo los hilos del combinado croata desde el centro del campo. Y lo hace como capitán y portavoz. El sábado, Modric alcanzó un nuevo hito: en el partido del clasificatorio mundialista contra Chipre (1-0), el mediocampista disputó el partido 135 con su selección y desbancó así a Darijo Srna como el futbolista croata con más internacionalidades.

FIFA.com habló con Luka Modric de este récord, de sus próximos objetivos y del inicio irregular de Croacia en la fase de clasificación para Catar 2022™.

Señor Modric, ¿cómo se siente siendo el nuevo hombre récord de Croacia?

Es una sensación maravillosa. Estoy feliz y orgulloso. Es un gran honor batir semejante récord, aunque no era lo que más me preocupaba. Había otros objetivos más importantes con la selección, pero, conforme fui acercándome a esta cifra, mi deseo no era otro que alcanzarla. Afortunadamente, lo he logrado.

Tiene 35 años. ¿La Eurocopa de este año será su último gran torneo?

Ya veremos qué pasa después de la EURO. Croacia tendrá que mostrarse como un bloque sólido en el torneo, porque estamos en un grupo difícil. A pesar de tener algunas bajas, creo que somos una selección con calidad y que puede hacer algo importante.

Es complicado prometer cosas, pero iremos a la Eurocopa con ambición e ilusión, además de con la actitud de justificar la reputación que nos hemos ganado. Debemos representar al fútbol croata como se merece.

¿Está satisfecho con su carrera o todavía le falta algo?

Independientemente de los éxitos del pasado, tanto a nivel de clubes como con la selección, uno siempre quiere más. Cuando uno gana un título o logra algo importante, lo único que quiere es repetir ese triunfo. Seguiré teniendo objetivos y ambiciones mientras juegue.

Con Croacia quiero conseguir otro gran éxito y, a nivel de clubes, quiero seguir luchando por los títulos mientras pueda. Me preparo y trabajo para ello. Ya veremos cuánto dura.

Croacia, subcampeona del mundo, ha empezado el clasificatorio mundialista con una victoria y una derrota. ¿Está decepcionado?

Croacia no ha empezado esta fase de clasificación de manera óptima, ni en cuanto a rendimiento ni en cuanto a resultados. Es más difícil jugar después de lo que hicimos en el Mundial, porque todos los rivales salen más motivados contra nosotros, y nuestro deber es mantener el nivel de Rusia, mantener el gran nivel de la selección croata.

No ha sido el inicio perfecto, pero aquí lo que cuenta es cómo acabas. Estoy convencido de que somos la selección con más calidad del grupo, y lo demostraremos a lo largo del clasificatorio.

Modric, en números

Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1985

Posición: centrocampista

Clubes: Dinamo de Zagreb, Tottenham Hotspur, Real Madrid (desde 2012)

Selección: 135 partidos (16 goles)

Palmarés (extracto): subcampeón del mundo (2018), mejor jugador de la Copa Mundial 2018, Jugador Mundial de la FIFA (2018), Jugador Europeo del Año (2018), ganador de la Liga de Campeones de la UEFA (2014, 2016, 2017 y 2018), campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2014, 2016, 2017 y 2018)

Modric, en boca de otros

"Ya lo he dicho otras veces: Modric está prácticamente al mismo nivel que Zidane, y Zidane fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Estos jugadores ven cosas que nosotros no veríamos ni siquiera a cámara lenta".

Casemiro, a la prensa tras la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2017

"Ambos parecen haber venido de otro planeta para jugar al fútbol con nosotros, simples mortales. Los dos están entre los mejores futbolistas de la historia en sus posiciones".

Ivan Rakitic, sobre Modric y Andrés Iniesta en una rueda de prensa posterior a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

"Luka hace que parezca sencillo, pero créanme: es muy muy difícil jugar así al fútbol. Y lo ves a él y parece lo más normal del mundo. Es como si bailara".

Kaká, a Omnisport

"Cuando un equipo está sometido a una gran presión, lo mejor que le puede pasar es contar con un jugador como Modric. Él sabe lidiar con ella. Modric siempre pide la pelota, se ofrece constantemente para recibir el balón y lo aguanta para darle pausa al partido. Es la seña de identidad de un jugador excepcional".