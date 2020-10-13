Firmino: "Quiero ser el 9 en el que Brasil pueda confiar"

Firmino anotó un doblete en el triunfo por 5-0 de Brasil sobre Bolivia

Habla de su nueva posición y de su deseo de ser campeón en Catar 2022

Elogia a Alisson, Coutinho, Neymar y Salah

A lo largo de la historia, los seleccionadores brasileños siempre han tenido el mismo problema: conseguir que sus delanteros, tan talentosos como despreocupados, bajaran a defender.

Tite, en cambio, ha tenido un problema paradójico. De hecho, el actual preparador de la Seleção le pidió a su ariete titular que no bajara tanto, en su empeño por acabar de pulirlo y convertirlo en la referencia ofensiva del equipo. Roberto Firmino respondió con un doblete en el triunfo por 5-0 de Brasil sobre Bolivia, el primer paso en su misión de clasificar para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El jugador del Liverpool FC dialogó con FIFA.com sobre este cambio de posición, del próximo partido contra Perú, de Philippe Coutinho, Neymar y Mohamed Salah, así como de sus ganas de ayudar a que Brasil conquiste el trofeo más prestigioso del fútbol.

¿Cómo fue marcarle dos goles a Bolivia?

La actuación de todo el equipo y el espíritu que demostramos merecen un aplauso. Era muy importante empezar con victoria, y hacerlo con un partido así es aún mejor. Marcar dos goles fue una sensación increíble. Tuve más ocasiones y pude meter alguno más, pero estoy muy contento. Tengo 29 años y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Quiero seguir trabajando y ayudar a que la Seleção esté en el Mundial.

¿Es verdad que Tite le pidió que bajara menos?

Sí. No es que me pidiera que no echara una mano, pero quiere que esté siempre dentro del área. Tengo que seguir bajando a defender, pero su deseo es que baje menos a por el balón y que esté más en el área. Yo tengo una inclinación natural a ayudar, a bajar, como hago en el Liverpool, pero tengo que olvidarme de eso y hacer lo que me ha pedido Tite. Me gusta participar en el juego, generar goles, pero también me gusta estar en el área y marcar goles.

Brasil tuvo a Careca, Romário y Ronaldo durante tres décadas, pero, desde entonces, le ha costado encontrar un delantero fijo. ¿Podría ser usted ese 9?

Sí, sin duda. Me encanta jugar en esta posición, quiero ser el jugador en el que Brasil pueda confiar en esta demarcación.

¿Qué opina de Perú?

Es una selección que ha mejorado mucho en estos últimos años. Se clasificaron para el último Mundial, y el año pasado llegaron a la final de la Copa América. Ganamos nosotros, pero fue un partido difícil. Tienen buenos jugadores y son un equipo muy peligroso. Sabemos que será un duelo complicado. Si queremos ganar, tendremos que ofrecer nuestra mejor versión.

Alisson será baja por lesión, pero ¿en qué puesto lo situaría usted en el ranking de mejores arqueros del planeta?

Para mí es el mejor. Y no lo digo porque sea compañero mío. Las cosas que hace en la cancha son increíbles. Además, ya ha hecho un gran trabajo en la Seleção. Y fuera del terreno de juego es un tipo sensacional. Es una gran persona, un gran amigo. Me llevo muy bien con él.

Philippe Coutinho está en buena forma...

Es fenomenal. No se puede negar que es un mago. Tiene poderes mágicos. Genera jugadas donde no las hay, jugadas que otros no vemos. Siempre nos toca ver la repetición de sus acciones para entender lo que hace. Es un jugador increíble. Fue un placer jugar con él en el Liverpool y es un placer jugar con él en la Seleção. Soy un gran admirador suyo. Es uno de los mejores futbolistas del mundo.

¿Qué le parece Neymar?

Es otro jugador increíble. Estuvo brillante contra Bolivia. Bajó mucho a defender e hizo cosas alucinantes con el balón. No hay palabras para describir a Neymar.

¿Y Mo Salah?

Lo admiro muchísimo. Me encanta cómo juega, y mete un montón de goles. Ni se imaginan lo mucho que trabaja. Estoy muy agradecido de jugar a su lado. Y lo mismo me pasa con [Sadio] Mané, otro magnífico jugador.

Usted ha ganado una gran cantidad de títulos con el Liverpool. ¿Cuánto desea conquistar la Copa Mundial?