Colombia y Brasil no dejan dudas en el debut

Los colombianos golearon a Venezuela en Barranquilla
Los brasileños vapulearon a Bolivia en San Pablo
Las eliminatorias continúan en martes 13 con 5 partidos
EL RESUMEN DE LA JORNADA. Colombia y Brasil dieron un sólido primer paso en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, al golear como local a Venezuela y Bolivia respectivamente.
Los Cafeteros definieron el pleito en el primero tiempo, gracias a los goles de Duván Zapata y Luis Muriel (2), ambos delanteros del Atalanta italiano.
El equipo de Carlos Queiroz controló el desarrollo en le segundo tiempo, a punto tal de cuidar a jugadores claves, como los autores de los goles, James Rodríguez y Juan Cuadrados, estos últimos dos de sólida actuación.
Brasil, mientras tanto, vapuleó a Bolivia de princpio a fin. El 2-0 del período inicial, con tantos Marquinhos y Firmino, tenía gusto a poco, y esto quedó plasmado en el complemento.
Allí volvió a marcar a Firmino, además de José Carrasco en contra y Coutinho. Si bien no se anotó en el marcador, Neymar redondeó un muy buen partido con dos asistencias.
Vale recordar que este jueves, Argentina venció a Ecuador, Uruguay a Chile y empataron Paraguay y Perú. Repasa lo sucedido aquí.
📊 Resultados
[[flag-col-s]] Colombia 3–0 Venezuela [[flag-ven-s]]
[[flag-bra-s]] Brasil 5-0 Bolivia [[flag-bol-s]]
📈 Posiciones
📸 El día en fotos
Eliminatorias: 9 de octubre
01/37
oy1w03ipqhlgopfifpof.jpg
02/37
uyiy6anwql7ejsjiksbi.jpg
🔢 Números que hablan...
🙏🏽 ¿Sabías que...?
El lateral colombiano Santiago Arias sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo en el arranque del partido ante Venezuela. Desde aquí, nos sumamos a los deseos de que vuelva a las canchas lo antes posible.
🗣 Los protagonistas
Lo que viene...
2ª jornada - 13 de octubre
🇧🇴 Bolivia-Argentina 🇦🇷
🇪🇨 Ecuador-Uruguay 🇺🇾
🇻🇪 Venezuela-Paraguay 🇵🇾
🇵🇪 Peru-Brasil 🇧🇷
🇨🇱 Chile-Colombia 🇨🇴