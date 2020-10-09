FIFA.com
viernes 09 octubre 2020, 22:30
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

Colombia y Brasil no dejan dudas en el debut

  • Los colombianos golearon a Venezuela en Barranquilla

  • Los brasileños vapulearon a Bolivia en San Pablo

  • Las eliminatorias continúan en martes 13 con 5 partidos

EL RESUMEN DE LA JORNADA. Colombia y Brasil dieron un sólido primer paso en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, al golear como local a Venezuela y Bolivia respectivamente.

Los Cafeteros definieron el pleito en el primero tiempo, gracias a los goles de Duván Zapata y Luis Muriel (2), ambos delanteros del Atalanta italiano.

El equipo de Carlos Queiroz controló el desarrollo en le segundo tiempo, a punto tal de cuidar a jugadores claves, como los autores de los goles, James Rodríguez y Juan Cuadrados, estos últimos dos de sólida actuación.

Brasil, mientras tanto, vapuleó a Bolivia de princpio a fin. El 2-0 del período inicial, con tantos Marquinhos y Firmino, tenía gusto a poco, y esto quedó plasmado en el complemento.

Allí volvió a marcar a Firmino, además de José Carrasco en contra y Coutinho. Si bien no se anotó en el marcador, Neymar redondeó un muy buen partido con dos asistencias.

Vale recordar que este jueves, Argentina venció a Ecuador, Uruguay a Chile y empataron Paraguay y Perú. Repasa lo sucedido aquí.

📊 Resultados

  • [[flag-col-s]] Colombia 3–0 Venezuela [[flag-ven-s]]

  • [[flag-bra-s]] Brasil 5-0 Bolivia [[flag-bol-s]]

📈 Posiciones

El lateral colombiano Santiago Arias sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo en el arranque del partido ante Venezuela. Desde aquí, nos sumamos a los deseos de que vuelva a las canchas lo antes posible.

Lo que viene...

2ª jornada - 13 de octubre

  • 🇧🇴 Bolivia-Argentina 🇦🇷

  • 🇪🇨 Ecuador-Uruguay 🇺🇾

  • 🇻🇪 Venezuela-Paraguay 🇵🇾

  • 🇵🇪 Peru-Brasil 🇧🇷

  • 🇨🇱 Chile-Colombia 🇨🇴

