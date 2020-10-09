Colombia y Brasil no dejan dudas en el debut

Los colombianos golearon a Venezuela en Barranquilla

Los brasileños vapulearon a Bolivia en San Pablo

Las eliminatorias continúan en martes 13 con 5 partidos

EL RESUMEN DE LA JORNADA. Colombia y Brasil dieron un sólido primer paso en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, al golear como local a Venezuela y Bolivia respectivamente.

Los Cafeteros definieron el pleito en el primero tiempo, gracias a los goles de Duván Zapata y Luis Muriel (2), ambos delanteros del Atalanta italiano.

El equipo de Carlos Queiroz controló el desarrollo en le segundo tiempo, a punto tal de cuidar a jugadores claves, como los autores de los goles, James Rodríguez y Juan Cuadrados, estos últimos dos de sólida actuación.

Brasil, mientras tanto, vapuleó a Bolivia de princpio a fin. El 2-0 del período inicial, con tantos Marquinhos y Firmino, tenía gusto a poco, y esto quedó plasmado en el complemento.

Allí volvió a marcar a Firmino, además de José Carrasco en contra y Coutinho. Si bien no se anotó en el marcador, Neymar redondeó un muy buen partido con dos asistencias.

Vale recordar que este jueves, Argentina venció a Ecuador, Uruguay a Chile y empataron Paraguay y Perú. Repasa lo sucedido aquí.

📊 Resultados

[[flag-col-s]] Colombia 3–0 Venezuela [[flag-ven-s]]

[[flag-bra-s]] Brasil 5-0 Bolivia [[flag-bol-s]]

📈 Posiciones

📸 El día en fotos

Eliminatorias: 9 de octubre Previous 01 / 37 oy1w03ipqhlgopfifpof.jpg 02 / 37 uyiy6anwql7ejsjiksbi.jpg 03 / 37 j4nesjh7lwyodbf6bbp4.jpg 04 / 37 xngkfxufptuptjbjevvc.jpg 05 / 37 ivcj1b3inqnswcj1s9gl.jpg 06 / 37 ksqkh2dxurohlt2ighxg.jpg 07 / 37 m6ngylybhalpufzazdrv.jpg 08 / 37 cdwehzgz9lnvb49smtye.jpg 09 / 37 cf2cl44ht68cdnww6trv.jpg 10 / 37 tjb2u9akg4hkcbw4x8vc.jpg 11 / 37 pm0svirlduxhx8hhl5ws.jpg 12 / 37 pwmeefhudmxg7hlmhlv7.jpg 13 / 37 r9v6xybbzwaazdcyfast.jpg 14 / 37 qmz50l4iauloffwuyncn.jpg 15 / 37 xpwahm22zpaaabup9gy0.jpg 16 / 37 psv5rvi8hhgxtfbvhhg6.jpg 17 / 37 kbztgv7ospvxy3rjhgol.jpg 18 / 37 epjlv8cbe4x3fcfind5j.jpg 19 / 37 j2bf3nrzbvevdnpzzb3l.jpg 20 / 37 zz6fanuhahkeu4bgob6f.jpg 21 / 37 pcwtindbken9dcomwlfn.jpg 22 / 37 nh3yefnucv4eckha9zco.jpg 23 / 37 kb9ufql5eraiili3jy3h.jpg 24 / 37 gdlrhmwymzvhkfseo2ux.jpg 25 / 37 kpc1axtkrlj6aunihrmf.jpg 26 / 37 mjvmwnunvvetofltmvxr.jpg 27 / 37 pwlr1rknhnkkidokrosi.jpg 28 / 37 hfjzhm5i1xbumac28vjy.jpg 29 / 37 asecs7mzungipe4kmgdg.jpg 30 / 37 d2xvburjpvrttckehr3i.jpg 31 / 37 tcwrbbukn9hrpprobo5e.jpg 32 / 37 nqqvttqqsqmn5go4qtr0.jpg 33 / 37 t9hrhfpu8li5t67z9b6e.jpg 34 / 37 dkumthiqsbmvwymjegto.jpg 35 / 37 daoaisjq9sbgbz4oiuik.jpg 36 / 37 qrtajglv73mltq96exyc.jpg 37 / 37 lvoz2ezvrosyw64djmmo.jpg Next

🔢 Números que hablan...

6

55

1

🙏🏽 ¿Sabías que...?

El lateral colombiano Santiago Arias sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo en el arranque del partido ante Venezuela. Desde aquí, nos sumamos a los deseos de que vuelva a las canchas lo antes posible.

🗣 Los protagonistas

Lo que viene...

2ª jornada - 13 de octubre