Dalic: "Aceptamos nuestra condición de favoritos"

Croacia afrontará el camino a Catar 2022 tras quedar subcampeona en 2018

Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta, sus rivales en el clasificatorio

Croacia no está en el grupo principal de favoritas a ganar el Mundial"

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ marcó un hito en la historia del fútbol croata, un fantástico 'cuento de verano' que permanecerá en la memoria para siempre. El combinado de Zlatko Dalic llegó hasta la final, un choque espectacular que la selección francesa resolvió a su favor (4-2).

A continuación, Croacia experimentó una pequeña revolución. Estrellas como el delantero Mario Mandzukic y el especialista en parar penales Danijel Subasic optaron por poner fin a su trayectoria en el combinado nacional en un momento álgido. Pero Dalic, que lleva en el cargo desde 2017, se mantuvo firme al timón y decidió que su viaje todavía no había terminado.

El técnico, de 54 años, ha ido integrando con acierto a jóvenes talentos, y clasificó con solvencia a su selección para la Eurocopa de la UEFA 2020, que se disputará a mediados del año que viene. No obstante, la próxima prueba de fuego llegará en marzo, cuando dé comienzo el clasificatorio para Catar 2022. FIFA.com habló con Dalic de sus próximos retos, de lo difícil que ha sido el 2020 y de la pandemia del coronavirus.

Zlatko, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta serán sus rivales rumbo a Catar. ¿Qué opinión le merece su grupo?

No hay grupos fáciles, porque clasificarse para un Mundial es el sueño de cualquier país. El nuestro es complicado, pero aceptamos nuestra condición de favoritos: somos los cabezas de serie y los vigentes subcampeones del mundo. Respetamos profundamente a todos nuestros rivales. Hemos jugado contra Eslovaquia en el clasificatorio, por lo que nos conoce muy bien y ha demostrado su calidad clasificándose para la repesca de la Eurocopa.

Rusia nos puso las cosas muy difíciles en el Mundial, torneo en el que eliminó a España, lo cual lo dice todo. Eslovenia está progresando a las órdenes del técnico Matjaž Kek, que ha trabajado en Croacia y nos conoce muy bien. Nuestros vecinos estarán muy motivados por enfrentarse a nosotros. Por último, Chipre y Malta están entre las mejores selecciones de sus respectivos bombos, por lo que nos encontramos ante un grupo difícil. No obstante, confiamos en nuestra calidad y somos optimistas de cara a la fase de clasificación.

¿Qué retos les planteará el clasificatorio?

El calendario estará muy condensado en marzo y septiembre, con tres partidos en una semana, lo que apenas nos deja tiempo para entrenar. Además, con unos desplazamientos tan largos, será complicado para los futbolistas jugar tres partidos tan importantes, sobre todo porque el calendario de sus respectivos clubes ya es agotador. Será importante planificarlo todo muy bien e intentar gestionar nuestros recursos de la mejor manera posible para proteger a los jugadores y, al mismo tiempo, conseguir los mejores resultados. Pero la situación es la misma para todos, así que no podemos utilizarlo como excusa.

La otra cuestión será que jugaremos la Eurocopa en mitad del clasificatorio, algo que no es habitual y que también supondrá un problema para todas las selecciones participantes. Por ejemplo, habrá quien empiece la fase de clasificación con un equipo, pero quizá algunos futbolistas digan adiós a la selección al acabar la Eurocopa, por lo que tendrán que hacer cambios importantes en mitad de ese ciclo.

¿Qué sabe de Catar?

Tuve el privilegio de trabajar en Oriente Medio, en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así que conozco la cultura y la gente de esa región. Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en Oriente Medio, y todavía conservo allí a muchos y buenos amigos. Por tanto, estoy seguro de que disfrutaremos de un gran Mundial en Catar, porque los anfitriones harán todo lo que esté en su mano para mostrarnos su enorme hospitalidad.

¿Cree que será una Copa Mundial muy especial?

Sí, creo que sí. Ojalá la pandemia haya terminado y podamos disfrutar de un Mundial con aficionados de todo el planeta. Será el primer Mundial que se celebre en Oriente Medio, pero también será el primer Mundial en el que los hinchas podrán asistir a dos partidos en un mismo día, porque los estadios están muy cerca los unos de los otros. Creo que eso generará un gran ambiente, similar a unos Juegos Olímpicos. Los estadios serán una maravilla e, insisto, estoy convencido de que los anfitriones harán un gran trabajo en términos de organización, seguridad y todo lo demás para que los aficionados lo pasen en grande.

Alcanzaron la final en 2018. ¿Tienen mucha presión?

Creo que la gente entiende que el 2018 fue especial y que eso es algo que no se puede repetir cada dos o cuatro años. Pienso que teníamos más presión en 2018, cuando sabíamos que, seguramente, era la última oportunidad para algunos de nuestros jugadores veteranos. Ahora, la presión la tenemos por clasificarnos. Queremos estar allí, entre los mejores.

Una vez estemos allí, somos conscientes de que tenemos calidad, talento y confianza como para derrotar a cualquiera en cualquier momento, pero también entendemos que Croacia no está en el grupo principal de favoritas. Eso está reservado a las selecciones más importantes, como Francia, España, Alemania, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Bélgica o Portugal. Por supuesto, y como demostramos en 1998 y 2018, esto no significa que Croacia no pueda hacer algo histórico, pero no considero que tengamos la presión de hacerlo.

Algunos internacionales croatas dijeron adiós a la selección tras Rusia 2018. ¿Podría hablarnos un poco más de su equipo actual?

Sí, nuestro equipo ha cambiado bastante desde Rusia. Jugadores como Rakitić, Mandžukić, Subašić y Ćorluka ya no están, y ahora tenemos a jóvenes con mucho talento que están viniendo con nosotros y asumiendo roles más importantes. Aprovechamos la Liga de Naciones de la UEFA de 2018 y de 2020 para dar una oportunidad a algunos futbolistas nuevos, y el ciclo de la EURO 2020 se nos dio bastante bien.

Luka Modrić sigue siendo nuestro líder, y con Brozović y Kovačić a su lado seguimos teniendo uno de los mejores centros del campo del mundo. Algunos veteranos como Perišić, Vida y Lovren nos aportan una experiencia muy necesaria, y también contamos con algunos jóvenes estupendos, como Brekalo y Vlašić, que ya han demostrado su potencial. Somos muy optimistas de cara al futuro.

¿A qué aspira su selección en la EURO que se disputa en 2021?

En Rusia cumplimos nuestro sueño. Fue una experiencia inolvidable para todos los que estuvimos allí, y también para nuestra afición. Pero también nos da un plus de motivación, porque sabemos lo especial que es que un país entero sienta esa felicidad y ese orgullo. Con la pandemia actual, y con la cantidad de vidas que se han perdido, sabemos que el país entero se fijará en nosotros para que volvamos a darle una alegría, y nuestra obligación es dejarnos la piel para intentar repetir la magia de Rusia.

Como ya he dicho antes, hay algunas selecciones que, objetivamente, están por encima de nosotros en estos momentos. Pero confiamos mucho en nuestra calidad, y nunca reconoceremos la superioridad de un rival hasta que no lo demuestre en la cancha. Y eso es muy difícil, porque no solo tenemos calidad, sino que además representamos a Croacia con mucha pasión y mucha unión.

¿Cuál es su conclusión de este 2020? ¿Ha sido un año especialmente duro por la pandemia?