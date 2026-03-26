Atrevimiento, emoción y resultados: Uzbekistán vive su sueño futbolístico

Uzbekistán acogerá los partidos de un grupo de la FIFA Series 2026™ en el que también están Gabón, Venezuela y Trinidad y Tobago

"Va a ser una auténtica fiesta del fútbol para nuestros aficionados", afirma Ravshan Irmatov, vicepresidente primero de la Federación de Fútbol de Uzbekistán

Uzbekistán se clasificó en junio de 2025 para su primera Copa Mundial de la FIFA™

El fútbol en Uzbekistán está en pleno auge, impulsado por un interés creciente, inversiones específicas y éxitos históricos. La Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) no se adentra en terreno desconocido al organizar grandes torneos de la FIFA.

Recientemente, en 2024, el país acogió la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™, y este mes dará la bienvenida a selecciones de Gabón, Venezuela y Trinidad y Tobago en el marco de la ampliada FIFA Series 2026™.

"Organizar la FIFA Series en nuestro país supone otro paso positivo hacia adelante. Grandes equipos de África y Sudamérica visitarán Uzbekistán y, en el periodo previo a la Copa Mundial, los aficionados tendrán la oportunidad de ver a la selección nacional en directo en el estadio", afirmó Ravshan Irmatov, vicepresidente primero de la UFA.

"Se ha hecho todo lo posible para garantizar la máxima comodidad y unas condiciones óptimas para las selecciones participantes, las delegaciones, los oficiales de la FIFA y la AFC, y los aficionados —desde la logística y el alojamiento hasta las instalaciones para los entrenamientos y la infraestructura del estadio—, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales. Como resultado, nuestros especialistas han adquirido una valiosa experiencia en la organización de este tipo de torneos".

El desarrollo positivo del fútbol en Uzbekistán está estrechamente vinculado a la inversión específica de la federación en infraestructuras y en el desarrollo del talento. Programas de la FIFA como Football for Schools, la expansión de las academias de fútbol y la modernización de la formación de entrenadores están sentando las bases para un éxito sostenible.

"Uzbekistán es un país rico en talento futbolístico. Se ha establecido una vía de desarrollo clara para identificar, formar y preparar a los jugadores para el fútbol profesional", explicó Irmatov. "Gracias a Football for Schools, los niños de todo el país participan activamente".

Un sistema de desarrollo estructurado que comprende escuelas deportivas, academias y centros nacionales de alto rendimiento constituye la columna vertebral de este progreso. El objetivo es formar jugadores de élite para las selecciones nacionales.

Al mismo tiempo, se han reformado las academias de todo el país y se han modernizado las infraestructuras. Se ha prestado especial atención a la formación de los entrenadores, cuya calidad se refleja cada vez más en el éxito internacional de las selecciones nacionales.

Uzbekistán vivió el momento más importante de su historia futbolística hasta la fecha en junio de 2025, cuando un empate sin goles contra los Emiratos Árabes Unidos bastó para asegurar su clasificación para la que será su primera Copa Mundial de la FIFA™. Lo que siguió fueron escenas de celebración desenfrenada. Fue un avance histórico para todo el país, logrado en parte gracias al apoyo de la FIFA.

Esta Copa Mundial será un hito histórico para Uzbekistán. En nuestro país, a todo el mundo, desde los 7 hasta los 70 años, le encanta el fútbol y lo sigue con gran pasión. Todos esperan con gran expectación este torneo. Ravshan Irmatov Vicepresidente primero de la Federación de Fútbol de Uzbekistán

En los últimos años, Uzbekistán ha colaborado estrechamente y de forma metódica con la FIFA para alcanzar este éxito. Gracias al apoyo técnico recibido, se ha creado un moderno centro nacional de entrenamiento que cuenta, entre otras cosas, con un avanzado centro de análisis e investigación digital del fútbol. También se han realizado importantes inversiones a través del Programa Forward de la FIFA, lo que ha permitido modernizar en profundidad los campos y las instalaciones de los estadios, lo que constituye una clara muestra de que el país está impulsando el fútbol con verdadera ambición.

"En primer lugar, el fútbol en Uzbekistán ha entrado en una nueva fase de desarrollo gracias al firme apoyo y la atención de nuestro presidente. En los últimos años se han promulgado varios decretos presidenciales para modernizar las infraestructuras, reformar el sistema de canteras y potenciar de forma específica el fútbol juvenil, el de base y el femenino. Esto ha supuesto un notable impulso para todo el fútbol en el país", explicó Irmatov, al tiempo que destacaba otros factores que explican este éxito.

"Por iniciativa y con el apoyo del presidente, también se creó el Centro Nacional de Fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró impresionado durante su visita a Uzbekistán y destacó que el centro se había construido siguiendo los más altos estándares internacionales en un plazo de tiempo muy breve".

Por lo tanto, no es de extrañar que las selecciones nacionales de diversas categorías de edad, así como la selección femenina, estén obteniendo regularmente buenos resultados, y no solo en torneos dentro de Asia. Por primera vez en su historia, la selección sub-23 de Uzbekistán compitió en los Juegos Olímpicos de 2024. Sin embargo, Irmatov también subrayó que aún queda mucho trabajo por delante.

"Siempre nos fijamos objetivos ambiciosos para nuestras selecciones nacionales. Anteriormente, nuestro objetivo era clasificarnos para los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, lo cual ya hemos logrado. Ahora, nuestra atención se centra en ser competitivos de forma constante en estos torneos".