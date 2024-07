Balboa y la evolución del fútbol soccer estadounidense

¿Un estadounidense apoyando a un equipo mexicano? “Jugué ahí y me trataron muy bien”, explica. “Ser un jugador estadounidense en México no era fácil porque a nivel de selecciones tenemos una rivalidad importante. Entonces, cuando me ponía la camiseta nacional, me abucheaban. Pero cuando me ponía la camiseta esmeralda, eran muy lindos conmigo. Me trató muy bien el equipo y los aficionados”.