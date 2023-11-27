El autobús “Oranje”: una tradición con más de dos décadas de historia

El legendario vehículo lleva 22 años acompañando a la selección neerlandesa por todo el mundo

Esta Copa Mundial de la FIFA™ es la quinta para su conductor, Frans Peeters

Miles de aficionados tiñeron Houston de naranja durante el famoso desfile

En la mañana del sábado pasado, 15.000 aficionados neerlandeses se dieron cita en la Universidad Rice (Houston) para iniciar su habitual desfile, esta vez sin sustos ni contratiempos. El famoso autobús “Oranje” comenzó su camino hacia el NRG Stadium acompañado de miles de seguidores, cánticos y banderas de la selección de Países Bajos.

Dos días antes, el vehículo había sufrido problemas técnicos que hicieron pensar automáticamente en aquel “Houston, tenemos un problema”. Si embargo, se pudieron solucionar a tiempo para el desfile.

El autobús encabezó la comitiva “Oranje” y, pocas horas después, los neerlandeses siguieron haciendo historia tras derrotar a Suecia por un contundente 5-1.

La vuelta al mundo en autobús

Desde hace 22 años, Frans Peeters conduce el autocar más famoso de Países Bajos, que siempre acompaña a los aficionados que se desplazan para ver a su selección. De hecho, la edición de este año es su quinto Mundial. El famoso “Doppeldecker”, que ahora se encuentra en Estados Unidos, ya ha estado presente en las Copas Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.

“Donde estamos nosotros siempre hay cánticos, bailes y risas —afirma Peeters—. Llevamos la alegría por bandera. Somos una gran familia”.

La historia de este emblemático vehículo comenzó a fraguarse antes de la Eurocopa de 2004, cuando unos amigos compraron un viejo autobús inglés de dos pisos y lo pintaron con los característicos colores de Países Bajos. Lo que comenzó simplemente como una excentricidad ha acabado convirtiéndose en un referente para la afición neerlandesa. El autobús ya ha recorrido decenas de miles de kilómetros por carretera y ha viajado más de 70 000 kilómetros en barco. Además, se calcula que unos 450 000 aficionados han participado en los más de 60 desfiles que ha encabezado.

Para Peeters, hace tiempo que dejó de ser un mero vehículo.

“Es el único autobús del mundo que sigue a su selección a todas partes”, afirma. “Supone un esfuerzo económico, implica dedicación y, a veces, genera cierto nerviosismo. Pero lo hacemos con gusto”.

El “Fanwalk” de Houston volvió a atraer a miles de personas, que acompañaron al autobús naranja. A lo largo del recorrido, no solo se unieron a la marcha aficionados neerlandeses, sino también habitantes de la ciudad anfitriona.

Entre ellos se encontraban Paul Hirschel y Caroline Dessing, procedentes de Róterdam, que se disfrazaron de Estatuas de la Libertad, aunque con los colores de su país. “La Estatua de la Libertad es un símbolo de la libertad, la amistad y la solidaridad internacional —comentó Dessing—. Estos valores representan a la familia del fútbol neerlandés”.

Algo más que un desfile

En Houston, el autobús contó con la presencia de dos leyendas de la FIFA, Wesley Sneijder y Edwin van der Sar, que quisieron disfrutar en persona de este ambiente tan especial.

“Este desfile siempre es divertido —declaró Sneijder a la cadena neerlandesa NOS—. No solo participan aficionados de nuestro país, sino también gente de la ciudad, que se une a la fiesta. Juegue donde juegue la selección, la gente sabe que habrá un FanWalk. Ya es tradición”.

Chris Canetti, presidente del Comité Organizador de Houston en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también quedó impresionado por el ambiente. “La llegada de los aficionados neerlandeses ha revitalizado la ciudad —afirmó Canetti—. Para Houston es un placer acoger una de las tradiciones más arraigadas del fútbol”.

“La selección holandesa tiene un vínculo muy especial con la afición —señaló Marianne van Leeuwen, directora de fútbol profesional de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB)—. Juntos creamos ese ambiente único, tan esperado en cada competición”.

El fútbol une el mundo

Para Peeters, la labor del autobús “Oranje” no solo se ciñe al fútbol. Al preguntarle por el recuerdo que conserva con más cariño, no duda ni un instante y nos habla de la Eurocopa de 2012, disputada en Ucrania.

“Al principio, los ucranianos estaban algo cohibidos —recuerda—. Tras el primer partido, empezaron a sonreírnos. Después del segundo, sonreían sin complejos, y, tras el tercero, se unieron al desfile hacia el estadio cantando y bailando. La relación fue floreciendo poco a poco”.

Para el conductor neerlandés, esta experiencia es la que mejor describe el propósito del “Oranje-Bus”: generar lazos entre las personas, sin importar su idioma, origen o cultura.

Houston fue otro ejemplo de esta “conexión”. A lo largo del recorrido, los habitantes de la ciudad animaron a los aficionados y, en algunos casos, incluso participaron en la marcha. “Es impresionante ver a personas de tantas culturas diferentes unidas en torno al fútbol —afirmó Noe Contreras, de Houston—. Por esto es tan especial este torneo”.

“Somos el jugador número 12 —puntualiza Peeters—. En las buenas y en las malas”.