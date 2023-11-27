El FIFA Fan Festival™ confirma el entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con dos millones de visitantes

Un número impresionante de aficionados ha festejado el Mundial en los FIFA Fan Festival™ tras los primeros 24 encuentros

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registran la mayor asistencia

Las sedes de Canadá y Estados Unidos están funcionando de forma constante a plena capacidad y se llevará a cabo un amplio programa de actividades hasta el 19 de julio, fecha en la que concluirá el torneo

A medida que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acapara la atención de todo el mundo, el FIFA Fan Festival™ se está consolidando como el punto de encuentro preferido por los aficionados de Norteamérica, que quieren vivir el ambiente y formar parte del mayor espectáculo deportivo del planeta.

En esta edición, trece ciudades sede repartidas en Canadá, Estados Unidos y México acogen las actividades del FIFA Fan Festival™, y todas han recibido con entusiasmo a los visitantes deseosos de disfrutar de fútbol internacional de élite.

Uno de los grandes titulares de estos primeros días ha sido la extraordinaria afluencia a los FIFA Fan Festivals™, que han reunido en total a dos millones de personas. Durante la primera ronda de partidos, que terminó ayer 17 de junio, 1 992 302 personas se dieron cita en estos eventos. Si bien las sedes de Canadá y Estados Unidos han operado de forma continua al límite de su capacidad, las tres sedes mexicanas son las que más público han congregado hasta ahora, con una asistencia acumulada de 527 100 aficionados en Ciudad de México, 244 710 en Monterrey y 218 424 en Guadalajara.

"El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora — expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. El objetivo era crear espacios en los países anfitriones donde residentes y aficionados de todo el planeta pudieran reunirse para disfrutar del Mundial, así como ofrecer espectáculos y propuestas culturales propias de cada ciudad. La fantástica respuesta que hemos recibido es un reconocimiento a la visión y al compromiso de las ciudades sede, y esperamos dar la bienvenida a millones de aficionados más en las próximas semanas".

El 11 de junio, el día inaugural del torneo, marcó la pauta cuando miles de aficionados llenaron el Zócalo de Ciudad de México para ver la victoria de su país en su primer partido de esta edición, con ambientes igualmente multitudinarios en Monterrey y Guadalajara.

La notable asistencia se apoyó en la emoción que se había vivido el día anterior en el Countdown Concert, celebrado simultáneamente en Ciudad de México, Los Ángeles y Toronto. En la ciudad canadiense, el FIFA Fan Festival™ congregó a los aficionados que acudieron a ver las actuaciones de Bryan Adams, The Beaches, Nora Fatehi con Sanjoy, y Vegedream, así como la colaboración entre AHI y Wyclef Jean.

El 12 de junio se registró un aforo completo en recintos de ambos países, que comenzaron su campaña del Mundial con sendos triunfos.

En los días posteriores, ciudades como Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Vancouver también contaron con una gran afluencia en distintas actividades, en las que cada una aportó su propio sello cultural y propuestas de entretenimiento. Las actuaciones musicales de Luis Fonsi (Filadelfia), Pitbull (Miami), Jessie Reyes (Vancouver) y Summer Walker (Atlanta) también despertaron un enorme interés.

Gracias a la combinación de conciertos, actividades especiales y retransmisiones en vivo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ en pantallas gigantes, la experiencia del FIFA Fan Festival™ promete ser aún más memorable en las próximas semanas.

Entre los próximos momentos destacados se incluyen las actuaciones de Ludacris, Killer Mike, Ceelo Green y Davido en Atlanta, mientras que en otras sedes actuarán artistas como Mötley Crüe, The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule y The Chainsmokers.