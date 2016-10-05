Sissoko: "Se vio a una Francia solidaria y unida"

Después de una temporada para olvidar en el Newcastle, Moussa Sissoko no era el internacional francés que más expectativas despertaba en la UEFA EURO 2016. Algunos incluso cuestionaban la conveniencia de que estuviese entre los 23 convocados, en un sector en el que la selección francesa dispone de abundantes recursos. Sin embargo, el potente centrocampista no tardó en transformar las críticas en halagos.

Protagonizó un torneo deslumbrante, se ganó al público y recordó a todos por qué Didier Deschamps lo ha convertido en uno de los pilares del cuadro tricolor. El jugador, apodado “el Robot” por sus compañeros, en referencia a su robustez, su compostura y su calma, fue uno de los engranajes esenciales de la trayectoria de Francia hasta la final, que los anfitriones perderían contra Portugal en la prórroga.

A pesar de este 'renacimiento', el jugador tuvo que esperar a las últimas horas del mercado de fichajes para firmar con el Tottenham. En vísperas de los choques de Francia con Bulgaria y los Países Bajos en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, el volante, de 27 años, cuenta cómo fue su agitado verano a FIFA.com.

Moussa Sissoko, ¿cómo se siente después de los tres meses que acaba de vivir? Pasé un verano complicado. La derrota en la final de la Eurocopa fue un golpe durísimo, porque jugábamos por el título en casa... Hicimos un gran torneo, y creo que merecimos ganarlo, aun siendo conscientes de que dominar no es ganar. Pero lo positivo es la gran experiencia que tuvimos todos juntos, y el afán que mostramos. La gente vio a una selección francesa solidaria y unida. Es lo que todo el mundo esperaba de nosotros, desde el seleccionador hasta el público, y demostramos que seguimos siendo una gran nación. También sentimos un orgullo especial después de todo lo que había pasado en Francia antes de la Eurocopa, con los atentados... El país estaba sometido a presión, y creo que nuestra trayectoria ha sido un bálsamo para los franceses.

¿Cómo vivió usted las semanas posteriores al 10 de julio? Me fui de vacaciones, y todo el mundo sabía que quería irme del Newcastle y fichar por un club de más renombre, que disputase la Liga de Campeones y pelease por los puestos de arriba de la tabla. Gracias a Dios, fiché por el Tottenham. Hubo negociaciones, que habían empezado mucho antes, y todo se desbloqueó en las últimas horas. Yo hubiera preferido que se solucionase antes. Pero pude descansar un poco, aunque psicológicamente me consumió energía. Y también me gusta hacer la pretemporada con el equipo, porque así es más fácil integrarse. Llegar al final del mercado de fichajes no es lo mismo, aunque he tenido la suerte de que me recibiesen bien y de que todo haya salido sin problemas.

Afirma que la selección francesa ha respondido a las expectativas. Y usted, personalmente, ¿tiene la impresión de haberlas incluso superado? Puede que, en opinión de los franceses y de los medios de comunicación, sí. A veces se dijeron cosas que fueron duras conmigo, pero las acepto. No me afecta, todos tienen derecho a preferir un jugador u otro. El fútbol y la vida son así. Para mí, lo importante es tener la confianza del entrenador y de los compañeros, porque vivimos juntos dentro y fuera de la cancha. Y también tuve una temporada complicada con el Newcastle, con el descenso al final... Así que entiendo las críticas. Hasta diría que me motivan y me impulsan a dar más todavía.

Lo hemos visto más volcado en ataque que de costumbre... ¿A qué se debe? Las aceleraciones y el juego ofensivo siempre han sido mi punto fuerte, y va a seguir siendo así. Durante la Eurocopa hubo muchas cosas que me motivaron. El hecho de jugar ante nuestro público, haber pasado una temporada frustrante, tener que encontrar un club, la perspectiva de ganar un gran torneo en casa... Todo eso hizo que estuviese en la mejor disposición.

Didier Deschamps siempre ha mantenido su confianza en usted. ¿Representa un orgullo? Tuve la suerte de que me convocase al poco tiempo de ser designado, ya contra España, en los clasificatorios del Mundial de 2014. Y desde entonces, siempre me ha llamado. Estoy contento por ello, y le doy las gracias, aunque ya sé que no es por agradarme a mí, sino porque piensa que puedo aportar mucho al equipo. Ante todo, lo que él busca es tener un grupo muy sólido, y sabe que yo me amoldo muy bien al colectivo, y que soy polivalente. En cualquier caso, su confianza me motiva para superarme y luchar por el equipo.

*¿Cómo analiza el mal desempeño de los Bleus* contra Bielorrusia en septiembre (1-1)?