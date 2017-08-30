Radamel: "Ésta es una versión de Falcao mejorada y más completa"

Colombia, ante Venezuela y Brasil en la penúltima doble fecha de Eliminatorias

Segunda en Sudamérica, puede dar un paso clave hacia Rusia 2018

Falcao, goleador histórico cafetero, afronta los choques en plena forma Su rugido se escucha más fuerte que nunca. Si la temporada pasada se erigió en capitán y líder del equipo de moda, el Mónaco, este inicio de curso está demostrando que lo que vimos no fue un espejismo. ‘El Tigre’ Radamel Falcao está de vuelta y en una versión mejorada.

El delantero cafetero repasa con FIFA.com su dulce presente, las claves para volver a su nivel tras la grave lesión de rodilla de 2014 y, en vísperas de los cruciales duelos de la eliminatoria sudamericana ante Venezuela y Brasil, nos habla de su gran ambición: “espero cumplir mi sueño y jugar un Mundial con Colombia”.

Radamel, tras la extraordinaria campaña pasada, ya suma 7 goles con su equipo en 5 partidos. ¿Cómo afronta esta nueva temporada, con el Mundial a las puertas? La temporada anterior fue muy positiva en el Mónaco. Se cumplieron los objetivos trazados, y esto genera un desafío y una ilusión para esta que ha comenzado, más aún teniendo la Copa del Mundo por delante. A pesar de la pérdida de algunos jugadores, estamos manteniendo una regularidad y, en lo personal, me siento cada vez mejor. Ojalá este rendimiento lo pueda demostrar también en la selección.

¿Qué factores le han llevado a esta ‘segunda juventud’? ¿Es este su mejor momento? El trabajo día a día y saber que todavía tengo un espacio por mejorar y aprender me han permitido evolucionar como jugador, agregando también la experiencia recogida, que te permite tomar mejores decisiones.

Todo eso me ha ayudado a dar una versión de Falcao mejorada y más completa, que le aporta al equipo no solamente los goles, sino también hacer parte de los circuitos de juego y darle la experiencia necesaria en momentos determinados.

Me siento muy bien, con confianza, sabiendo que físicamente estoy entero, los promedios de goles por partido son muy buenos, y eso me permite estar tranquilo y tener la certeza de que en el futuro las cosas van a ir bien.

El camino desde la lesión que le impidió estar en Brasil 2014 hasta aquí ha sido largo. ¿En qué se ha apoyado en los peores momentos? Cuando lo más fácil era pasar la página y pensar en otras cosas, siempre tuve fe y ganas de demostrar que estaba bien y que solamente necesitaba una oportunidad y jugar con continuidad para que volvieran las buenas sensaciones. Mi familia también ha sido un soporte muy importante. Mi esposa me ha levantado cuando me ha visto desanimado y mis hijas han sido una fuerza extra para seguir luchando.

¿Es Rusia la ocasión soñada para resarcirse de su ausencia en Brasil? Sería maravilloso poder asistir. He luchado y trabajado tanto años… y estamos muy cerca. La selección está en una posición en la que, si saca buenos resultados en estas dos fechas, estará más cerca de Rusia y yo espero poder cumplir este sueño de jugar un Mundial con Colombia.

A falta de 4 partidos para cerrar la eliminatoria, toca defender esa segunda plaza, ante Venezuela y Brasil. ¿Cómo ve estos compromisos? Venezuela siempre nos ha complicado. Debemos enfrentar este partido con la mentalidad que lo hacen ellos. Nos ven como un ‘clásico’ y nosotros debemos verlo así también, como un clásico que hay que ganar. No es fácil. Están eliminados, pero van a querer dar una alegría a su gente. Brasil, aunque ya está clasificado, jugará por el honor, por seguir sumando puntos y ratificar la primera posición.

Argentina está en posiciones de repechaje. ¿Se imagina un Mundial sin ellos? Tienen una gran selección, pero la eliminatoria de Sudamérica está muy cerrada y todo cuesta. La mayoría de selecciones están todavía con posibilidades matemáticas, y no se va a decidir hasta el final. Estos dos partidos que tienen ahora van a ser claves para ellos. Seguramente podrán clasificar. No tener a Leo Messi en un Mundial sería una lástima, al igual que no tener a Argentina, pero esto es fútbol y todo puede pasar.

Ningún delantero colombiano ha visto puerta en los últimos 8 partidos clasificatorios. ¿Les genera ansiedad? No lo hemos hablado, la verdad. Sí sería mucho más tranquilizante que los delanteros anotaran los goles, pero sabemos que al Mundial se va ganando los puntos, sin importar quién haga los goles. Ojalá que en estas fechas de eliminatoria los delanteros podamos anotar y darle los puntos a Colombia.