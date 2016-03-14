Quinteros, y una convocatoria sin sorpresas

Sin mayores sorpresas, el seleccionador de Ecuador, el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, dio la lista de convocados para enfrentar a Paraguay y Colombia en la próxima doble jornada de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Para defender la punta de la tabla, que ostenta con puntaje perfecto luego de cuatro fechas, Quinteros convocó a un total de 29 futbolistas, 13 de los cuales que militan en clubes extranjeros. Entre éstos últimos sobresalen las presencias de Antonio Valencia, Felipe Caicedo, Cristian Novoa, Enner Valencia y Juan Carlos Paredes.

"Vamos a preparar el partido del jueves 24 contra Paraguay tratando de suplir algunas posiciones. Algunos de estos jugadores pueden quedar desafectados, pero van a volver a los trabajos después del partido los paraguayos. Esa es más o menos la planificación general que tenemos para estos partidos de Eliminatorias", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

La aclaración de Quinteros tiene que ver con aquellos jugadores que no están al ciento por ciento físicamente. Uno de ellos es el delantero Felipe Caicedo, máximo artillero del clasificatorio con 4 dianas, quien arrastra una lesión en los isquiotibiales. "Hasta el momento fue la convocatoria más complicada por todo lo que sucede. Confío en que Felipe se va a recuperar. Estuvo jugando en su club muy bien, con continuidad, excepto ahora último que surgieron de nuevo estas molestias".

Según el mismo Quinteros, también estarán en duda hasta el final los zagueros centrales Gabriel Achilier y Arturo Mina. Es baja confirmada, claro está, el atacante del Gremio de Brasil Miler Bolaños, quien sufrió una doble fractura de mandíbula la semana pasada en el clásico ante el Inter de Porto Alegra y estará alrededor de 45 días lejos de la cancha.

Entre las buenas noticias aparece el regreso de Enner Valencia, quién podría jugar sus primeros minutos por las eliminatorias para el próximo Mundial.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Arqueros Alexander Domínguez (Liga de Quito), Esteban Dreer (Emelec), Máximo Banguera (Barcelona SC)

Defensas Juan Carlos Paredes (Watford, Inglaterra), Mario Pineida (Barcelona SC), José Quintero (Liga de Quito), Gabriel Achilier (Emelec), Arturo Mina (Independiente), Jorge Guagua (Emelec), Frickson Erazo (Atletico Mineiro, Brasil), Robert Arboleda (Universidad Católica), Walter Ayoví (Monterrey, México), Óscar Bagüí (Emelec).

Volantes Antonio Valencia (Manchester United, Inglaterra), Renato Ibarra (Vitesse, Holanda), Ángel Mena (Emelec), Christian Noboa (Rostov, Rusia), Pedro Larrea (El Nacional), Pedro Quiñónez (Emelec), Álex Bolaños (Aucas), Jefferson Montero (Swansea, Inglaterra), Fidel Martínez (Pumas, México), Joao Rojas (Aucas), Michael Arroyo (América, México).