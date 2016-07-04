Okazaki, el campeón inesperado que va por más

Los seguidores de la selección de Japón estarán pendientes de la capacidad goleadora de Shinji Okazaki cuando los Samuráis Azules inauguren la tercera ronda de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Será a principios de septiembre contra Emiratos Árabes Unidos.

El delantero se encuentra a sus 30 años en el mejor momento de su carrera. Acaba de conquistar la Premier League con el equipo de moda, el Leicester, convirtiéndose en el segundo nipón que lo logra tras Shinji Kagawa en 2013 con el Manchester United. Y más allá de sus 5 goles con los Foxes, Okazaki ha tenido un papel importante en el equipo de Claudio Ranieri. Lo mismo puede aplicarse a la selección. Su trabajo y sus 4 goles fueron claves para que Japón clasificase a la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas como líder de su grupo.

A la espera de que el camino a Rusia 2018 se reanude en septiembre, FIFA.com se ha reunido con Okazaki para hablar de la gesta del Leicester y las posibilidades de volver a disputar un Mundial con Japón, que se jugará el pase en un grupo que comparte con Australia, Arabia Saudí, Irak y Tailandia.

Enhorabuena, Shinji, por su contribución al triunfo del Leicester en la Premier. ¿Cómo valora esta temporada triunfal?

Cuando fiché por el equipo (hace un año), llegué dispuesto a ayudar al Leicester a evitar el descenso. El objetivo consistía en anotarnos 40 puntos y, con ellos, la permanencia en la Premiership. Mis pensamientos se concentraban en cómo hacer bien mi trabajo y luchar por sacar un buen resultado en cada partido. Sin embargo, poco a poco las cosas empezaron a encauzarse inesperadamente por la dirección correcta. Cuando nos encontramos con el Manchester United en el partido decisivo, comprendí por primera vez que podíamos conquistar el título. Pensé para mis adentros: “Madre mía, si ganamos este partido seremos campeones”.

(El triunfo en el campeonato) fue alucinante. No podía creérmelo ni siquiera cuando lo logramos. Me imagino lo impactados que estarían los aficionados. Ni que decir tiene, me alegré muchísimo de ganar la liga junto con estos espectaculares compañeros, entrenadores, aficionados y directivos. Pero me pregunto si he hecho lo suficiente para contribuir a este título. ¿He marcado bastantes goles como delantero? No estoy satisfecho conmigo mismo, aunque haya sido una temporada estupenda para el equipo.

Muchos jugadores asiáticos han pasado dificultades para aclimatarse a los clubes europeos; sin embargo, usted no ha tenido problemas de adaptación a una nueva vida. ¿Qué obstáculos debió superar para conseguirlo? Si me está preguntado si me he adaptado completamente a la nueva liga y al nuevo club, mi respuesta es que no. Sigo tratando de aclimatarme. (Después de los problemas iniciales), las cosas empezaron a mejorar en la segunda vuelta de la temporada. Pero todavía puedo y tengo que hacer mucho.

Usted es uno de los delanteros asiáticos más exitosos de todos los jugadores de Asia que ejercen su oficio en Europa. ¿Qué consejo daría a los futbolistas jóvenes de Asia que desean marcharse al extranjero? Aparte de la brecha en la clase de fútbol, también existen diferencias culturales y barreras lingüísticas que superar. Tienes que gestionar todo eso muy bien, lo que significa que debes afrontar muchos retos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Para irse al extranjero hay que seguir sediento de éxitos, trabajar muy duro y preparase muy bien para esos retos.

Su regularidad anotadora con Japón le ha convertido en el máximo goleador del combinado actual y el tercero en la lista histórica de la selección. De hecho, le faltan sólo siete goles para alcanzar al emblemático Kazuyoshi Miura. ¿Cree que podrá desbancarlo y convertirse en el segundo máximo goleador de Japón, o incluso en el primero de todos los tiempos? Los números no me obsesionan. Pero estaré muy satisfecho si algún día supero a don Kazu. Quiero seguir marcando goles con la selección nacional. De todas formas, para cumplir con los criterios del equipo de Japón, debo mantener la forma con mi club.

Su nombre ha ocupado un lugar prominente en la selección de Japón para las dos últimas Copas Mundiales de la FIFA™. ¿Le ilusiona participar en Rusia 2018, en el que sería su tercer Mundial? Me quedé muy decepcionado (por no haber obtenido buenos resultados) en los dos últimos Mundiales. Y por eso mismo estoy deseando disputar mi tercer Mundial.

¿Qué valoración puede hacer de su grupo de clasificación, en el que también compiten Australia, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia? Cuando se efectuó el sorteo, exclamé: ‘¡Bien!’, porque vamos a enfrentarnos a un rival conocido, Emiratos Árabes Unidos. Perdimos contra ellos en la última Copa Asiática, de manera que ahora se nos presenta la oportunidad de desquitarnos. Sin embargo, en el grupo no hay rivales asequibles, ni siquiera Tailandia. Si se fijan en su desempeño en los últimos Juegos Asiáticos, verán que la competición en Asia está cada vez más igualada y reñida.

Desde que consiguió su primera clasificación para el Mundial en Francia 1998, Japón ha sido el equipo a batir en Asia y ha progresado en cinco ediciones mundialistas consecutivas. ¿Cuáles son las mayores virtudes de Japón? Diría que el compañerismo y la unidad. Esto no sólo quiere decir que seamos un grupo de buenos compañeros. Significa que somos un grupo de luchadores que se respetan mutuamente. Lo demostraremos en los clasificatorios de septiembre.

¿Qué cambios ha introducido en la selección japonesa su nuevo técnico, Vahid Halilhodzic? Sin duda, el cambio de seleccionador se ha dejado sentir en el equipo. Estoy aprendiendo mucho del entrenador Halilhodzic. Como jugadores, debemos darlo todo para responder a lo que él nos exige.