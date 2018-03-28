Números con aroma mundialista

​Brasil vuelve a impedir a Alemania alcanzar un récord

Letonia se estrella contra un Peñón

Estados Unidos se rejuvenece y Argentina hace aguas

102 internacionalidades alcanzó Branislav Ivanovic, igualando así a Savo Milosevic en el segundo puesto histórico de ese apartado de la selección serbia. El defensor, de 34 años, está ahora a un solo partido de Dejan Stankovic.

22 partidos sin perder —a uno de su récord de todos los tiempos, establecido entre 1978 y 1981— es la trayectoria de Alemania a la que Brasil ha puesto fin ya dos veces. En 1998, un sensacional tanto in extremis de Ronaldo dio a los suyos un triunfo por 1-2 en Stuttgart, mientras que su sucesor con el dorsal número 9, Gabriel Jesus, firmó la única diana del choque disputado este martes en Berlín.

18 años y 38 días es la edad a la que Tim Weah se convirtió en el primer futbolista nacido este siglo que viste los colores de la selección estadounidense absoluta, y el noveno más joven de su historia. El delantero del París Saint-Germain deslumbró en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA el año pasado, y nueve de sus compañeros del equipo que venció 1-0 a Paraguay compitieron en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA entre 2009 y 2017: Jorge Villafaña, Wil Trapp, DeAndre Yedlin, Cameron Carter-Vickers, Marky Delgado, Matt Miazga, Rubio Rubin, Zack Steffen y Tyler Adams.

11 partidos consecutivos con un magro balance de tres goles a favor y 52 en contra jugó Gibraltar hasta lograr su primera victoria desde su ingreso en la FIFA. En su primera actuación en el Peñón tras la remodelación del Victoria Stadium, un solitario tanto de Liam Walker al filo del pitido final sirvió para derrotar a Letonia.

10 horas y 24 minutos —teniendo como rivales a Alemania, Brasil o los Países Bajos— es el tiempo que pasó Inglaterra sin ver perforada su meta hasta que Lorenzo Insigne empató en los instantes finales del duelo ante Italia en Wembley. Con este resultado, los ingleses terminaron tres partidos de casa consecutivos haciendo tablas por primera vez en sus 146 años de historia.

10 goles en sus seis primeros encuentros como titular con Marruecos es el increíble registro que exhibe Ayoub el Kaabi. El atacante, de 24 años, contribuyó a los triunfos sobre Serbia y Uzbekistán del cuadro dirigido por Hervé Renard, que acumula así 15 partidos invicto (12 victorias y tres empates).

4 veces apenas perdieron el balón, entre todos ellos, los centrocampistas de la selección neerlandesa Davy Propper, Gini Wijnaldum y Donny van de Beek el lunes, menos que diez jugadores del combinado portugués individualmente. De este modo, los tres ayudaron a los Países Bajos a poner fin a una racha de diez partidos sin ganar contra los lusos, y a hacerlo además con la victoria más abultada obtenida nunca ante este adversario (3-0).

3 triunfos consecutivos lleva Kosovo tras doblegar a Madagascar y Burkina Faso, una secuencia que empezó después de poner fin a otra de nueve derrotas seguidas.