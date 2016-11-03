La FIFA sanciona a varias federaciones miembro por incidentes acaecidos durante los clasificatorios del Mundial

La FIFA ha confirmado el jueves 3 de noviembre las sanciones impuestas a varias federaciones por incidentes que tuvieron lugar durante los últimos partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018™, entre los que se incluye el comportamiento discriminatorio y extremadamente antideportivo de algunos espectadores, así como manifestaciones de carácter religioso.

A tenor de las actas y, en algunos casos, las pruebas adicionales generadas por su sistema de vigilancia antidiscriminación, la FIFA ha iniciado un procedimiento disciplinario contra varias federaciones, entre ellas las de Albania, Argentina, Brasil, Chile, Croacia, Estonia, Irán, Kosovo, Paraguay y Ucrania.

A Albania se le ha impuesto una multa total de 50 000 CHF por dos casos, mientras que Croacia deberá hacer frente a una sanción de 50 000 CHF, Kosovo de 30 000 CHF, Brasil de 25 000, Paraguay de 20 000 CHF, Estonia de 20 000 CHF, Ucrania de 15 000 CHF, Chile de 15 000 CHF y Argentina 15 000 CHF. Todos estos procedimientos guardan relación con aficiones que mostraron una conducta discriminatoria y antideportiva, llegando incluso a entonar cánticos homófobos en algunos casos.

En el caso de Irán, la multa impuesta a la federación asciende a 45 000 CHF por manifestaciones de carácter religioso.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió sus veredictos tras analizar las circunstancias específicas de cada expediente, en particular, las actas arbitrales, la postura de la federación (si procedía), así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas disponibles.

En algunos casos, también se tuvieron en cuenta determinados atenuantes, como los esfuerzos llevados a cabo por las federaciones miembro para concienciar a los espectadores y luchar contra la discriminación. La comisión ha obrado libremente en la apreciación de las pruebas (v. art. 97, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA). Las partes afectadas ya han sido notificadas al respecto.

Además de analizar los posibles incidentes y proceder acto seguido a sancionarlos, la FIFA ha puesto en marcha una estrategia integral al objeto de poner fin a la discriminación, que incluye la Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación, así como formación, sensibilización y respaldo a las federaciones miembro en el desarrollo de rigurosas medidas educativas y preventivas.

Para más información sobre los casos, consulte el resumen disciplinario de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ publicado en FIFA.com.