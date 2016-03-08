Gareca hace cambios en la lista de ‘extranjeros’

El seleccionador Ricardo Gareca incluyó novedades en la lista de extranjeros convocados para enfrentar los partidos contra Venezuela y Uruguay de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que se disputan a final de marzo.

Alexander Callens, el Numancia (ESP), Cristian Benavente, del Sporting Charleroi (BEL) y Beto Da Silva del PSV (NED) serán las caras nuevas en una concentración en la que no podían faltar algunos pesos pesados como el inspiradísimo Claudio Pizarro, Jefferson Farfán o Paolo Guerrero.

Tras cuatro fechas eliminatorias, la selección de Perú ocupa la novena posición de la tabla clasificatoria sudamericana con sólo un punto, superando únicamente a Venezuela.

En los próximos días Gareca completará la convocatoria con los jugadores de la liga local.

Lista de convocados de ligas extranjeras

Defensas: Carlos Ascues (Wolfsburgo/GER), Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt/GER), Juan Manuel Vargas (Real Betis/ ESP), Yoshimar Yotún (Malmoe/SWE), Alexander Callens (Numancia/ESP) y Luis Advíncula (Newell's Old Boys/ ARG).

Volantes: Cristian Benavente (Sporting Charleroi/BEL), Christian Cueva (Toluca/MEX) y Renato Tapia (Feyenord/NED).