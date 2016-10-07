Ecuador recupera la memoria (3-0)

Detrás de una gran actuación individual y colectiva, Ecuador goleó a Chile por 3-0 y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar en el clasificatorio de la Zona Sudamérica para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

El encuentro, válido por la 9° jornada, se jugó el jueves 6 de octubre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Dominio absoluto

La dueña de casa fue claramente superior en la primera etapa, sobre todo cuanto atacó por las bandas, superando una y otra vez en velocidad a los laterales rivales.

Ni Claudio Bravo ni la última línea chilena dieron seguridad. Como ademá,s sus volantes jamás pudieron hacerse con la pelota, la Roja la pasó mal, y rara vez pudo salir del asedio ecuatoriano.

La gran figura resultó Enner Valencia, quien ya había merodeado un par de veces el gol cuando escapó por izquierda, centró el balón y Antonio Valencia apareció por derecha para definir cruzado (1-0, 19').

Chile no hacía pie y lo pagó un rato después, cuando otra llegada de Antonio Valencia por derecha derivó en un centro cruzado que el lateral Cristian Ramírez, a la cerrera y de zurda, mandó al fondo del arco (2-0, 23').

Todo controlado Salvo aquel increíble error de Eduardo Vargas a los 38', tras una escapada de Mauricio Isla, Chile jamás inquietó a Ecuador, que se marchó al descanso con una merecidísima ventaja.

El gran mérito del local fue no bajar la intensidad en el complemento. Es más, tardó 15 segundos en dejar a E. Valencia otra vez mano a mano con Bravo, y menos de un minuto en estirar la ventaja

El tanto fue de Felipe Caicedo, quien apareció solo entre los zagueros centrales para corregir un remate de A. Valencia y marcar sin oposición (3-0, 46').

Juan Antonio Pizzi buscó variantes con los ingresos de Nicolás Castillo y Leonardo Valencia, pero jamás comprometió la victoria rival. Es más, Ecuador estuvo más cerca del cuarto, que Chile del primero en el descuento.