Ecuador recupera la memoria (3-0)

Detrás de una gran actuación individual y colectiva, Ecuador goleó a Chile por 3-0 y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar en el clasificatorio de la Zona Sudamérica para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
El encuentro, válido por la 9° jornada, se jugó el jueves 6 de octubre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Dominio absoluto
La dueña de casa fue claramente superior en la primera etapa, sobre todo cuanto atacó por las bandas, superando una y otra vez en velocidad a los laterales rivales.
Ni Claudio Bravo ni la última línea chilena dieron seguridad. Como ademá,s sus volantes jamás pudieron hacerse con la pelota, la Roja la pasó mal, y rara vez pudo salir del asedio ecuatoriano.
La gran figura resultó Enner Valencia, quien ya había merodeado un par de veces el gol cuando escapó por izquierda, centró el balón y Antonio Valencia apareció por derecha para definir cruzado (1-0, 19').
Chile no hacía pie y lo pagó un rato después, cuando otra llegada de Antonio Valencia por derecha derivó en un centro cruzado que el lateral Cristian Ramírez, a la cerrera y de zurda, mandó al fondo del arco (2-0, 23').
Todo controlado Salvo aquel increíble error de Eduardo Vargas a los 38', tras una escapada de Mauricio Isla, Chile jamás inquietó a Ecuador, que se marchó al descanso con una merecidísima ventaja.
El gran mérito del local fue no bajar la intensidad en el complemento. Es más, tardó 15 segundos en dejar a E. Valencia otra vez mano a mano con Bravo, y menos de un minuto en estirar la ventaja
El tanto fue de Felipe Caicedo, quien apareció solo entre los zagueros centrales para corregir un remate de A. Valencia y marcar sin oposición (3-0, 46').
Juan Antonio Pizzi buscó variantes con los ingresos de Nicolás Castillo y Leonardo Valencia, pero jamás comprometió la victoria rival. Es más, Ecuador estuvo más cerca del cuarto, que Chile del primero en el descuento.
Por la próxima fecha, el martes 11 de octubre, Ecuador visitará a Bolivia y Chile, por ahora afuera de todo, recibirá a Perú.