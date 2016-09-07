Y Brasil puso fin a su maldición

Un joven haciendo historia para su país en Kingstown y un veterano haciendo historia mundial en Guatemala figuran en el repaso de FIFA.com a las estadísticas semanales junto a dos superestrellas europeas en racha y la caída de inexpugnables defensas.

7 dianas cuajó Carlos Ruiz en las que han sido sus dos últimas convocatorias con Guatemala, con lo que ha pasado a ser el futbolista más prolífico en la historia de la competición preliminar de la Copa Mundial. El artillero, de 36 años, firmó un doblete en el 2-2 del viernes en Trinidad y Tobago. Y el martes añadió cinco más en el 9-3 frente a San Vicente y las Granadinas. Así, Ruiz sube a lo más alto de la lista con 39 tantos en 47 preliminares mundialistas, tres más que el anterior plusmarquista, el iraní Ali Daei.

Al término del encuentro disputado en la capital guatemalteca, Ruiz anunció su decisión de colgar las botas con los Chapines, y lo hace como el 15º jugador (conjunto) más prolífico de todos los tiempos del fútbol internacional, con 68 goles en 133 partidos.

33 años hacía que Brasil no ganaba en Ecuador, hasta su triunfo por 0-3 del jueves. La última victoria de la Seleção en el feudo de la Tricolor tuvo lugar en la Copa América 1983. En aquella ocasión Brasil se impuso merced al solitario tanto de Roberto Dinamite (0-1).

54 partidos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA™ sin peder es el excelente registro que ostenta España tras el rotundo 8-0 ante Liechtenstein. La última derrota de la Roja se remonta al 1-0 de marzo de 1993 en Dinamarca. Desde entonces, su balance es de 42 victorias y 12 empates. Con el resultado del lunes, España suma ya 31 goles a favor y ninguno en contra en sus siete cara a cara con Liechtenstein, en los que la excampeona mundial siempre ha salido airosa.

David Silva, que cuajó dos dobletes en menos de una semana, uno en este partido y el otro en un amistoso frente a Bélgica celebrado días antes, se coloca así quinto en la lista de máximos anotadores de la Roja, con 28 dianas, superando a Emilio Butragueño y Fernando Morientes. El mediocampista canario sólo tiene por delante a David Villa (59), Raúl (44), Fernando Torres (38) y Fernando Hierro (29).

17 años y 349 días es la edad a la que Christian Pulisic se convirtió el viernes en el goleador más joven de Estados Unidos en la competición preliminar de la Copa Mundial. El chico, natural de Hershey (Pensilvania), salió como suplente en el 67' y apenas tardó cuatro minutos en anotar el 0-4 contra San Vicente y las Granadinas (0-6 resultado final). El delantero del Borussia de Dortmund también tomó parte cuatro días después en el triunfo por 4-0 de los pupilos de Juergen Klinsmann ante Trinidad y Tobago. Un choque en el que Tim Howard adelantó a Kasey Keller como el estadounidense con más partidos de clasificación mundialista a sus espaldas.

139 partidos lleva Joachim Loew como seleccionador alemán, el último frente a Noruega. Ya es, junto a Helmut Schoen, el segundo técnico que más veces ha dirigido a la Mannschaft. Por delante, sólo Sepp Herberger (169).****

10 goles en sus 13 últimos partidos como titular con Gales han propulsado a Gareth Bale hasta la segunda plaza del escalafón de los máximos anotadores de su selección, a cuatro de Ian Rush (28).

13 horas y 44 minutos con la portería intacta en las eliminatorias mundialistas es el récord que acumuló la República de Corea hasta el jueves. Es decir, ocho partidos consecutivos. Los Guerreros Taeguk llevaban sin recibir un tanto en contra desde el que materializó Reza Ghoochannejhad para Irán en Ulsan en 2013 (0-1). Y todo apuntaba a que mantendrían la racha frente a la RP China, dado que el luminoso reflejaba un 3-0 a su favor cuando apenas quedaba un cuarto de hora de juego. Sin embargo, en el minuto 73 Yu Hai abrió el marcador para los suyos, y en el 76' Hao Junmin puso a los coreanos contra las cuerdas (3-2). En última instancia, los Guerreros Taeguk se las arreglaron para sumar su noveno triunfo seguido en este certamen, aunque no el décimo, puesto que el martes no lograron pasar del 0-0 con Siria.