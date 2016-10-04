Varias federaciones de fútbol sancionadas como consecuencia de la conducta discriminatoria y antideportiva de sus aficionados

La FIFA desea dar a conocer las sanciones impuestas a varias federaciones por la conducta discriminatoria y antideportiva de sus seguidores durante los últimos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

A tenor de las actas de partidos y las pruebas adicionales generadas por su sistema de vigilancia antidiscriminación, la FIFA ha iniciado procedimientos disciplinarios contra varias federaciones, entre ellas las de Honduras, El Salvador, México, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Italia y Albania.

Dado que Chile reincidió durante el período de prueba fijado en mayo de 2016, su selección no podrá disputar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago otro partido más que, en esta ocasión, será el clasificatorio para el Mundial contra Venezuela del 28 de marzo de 2017. Además, la federación chilena se enfrenta a una multa de 65 000 CHF por dos expedientes.

Asimismo, la federación hondureña ha sido castigada con una sanción económica total de 65 000 CHF por dos casos, mientras que la multa impuesta a Albania asciende a 50 000 CHF; la multa de El Salvador, a 45 000 CHF; la de Italia, a 30 000 CHF; la de México, a 30 000 CHF; la de Perú, a 30 000 CHF; la de Paraguay, a 25 000 CHF; la de Argentina, a 25 000 CHF; la de Canadá, a 20 000 CHF y la de Brasil, a 20 000 CHF.

La totalidad de estos procedimientos guardan relación con aficiones que mostraron una conducta discriminatoria o antideportiva, llegando incluso a entonar cánticos homófobos en algunos casos. La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió sus veredictos tras analizar las circunstancias específicas de cada expediente, en particular, las actas arbitrales, la postura de la federación (si procedía), así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas disponibles. En algunos casos también se tuvieron en cuenta determinados atenuantes, como los esfuerzos llevados a cabo por las federaciones miembro para concienciar a los espectadores y luchar contra la discriminación.

La comisión ha obrado libremente en la apreciación de las pruebas (v. art. 97, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA). Las partes afectadas ya han sido notificadas al respecto.

Además de analizar los posibles incidentes y proceder acto seguido a sancionarlos, la FIFA ha puesto en marcha una estrategia integral al objeto de poner fin a la discriminación, que incluye la Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación, así como formación, sensibilización y respaldo a las federaciones miembro en el desarrollo de rigurosas medidas educativas y preventivas.

Para más información sobre los casos, consulte el resumen disciplinario de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ publicado en FIFA.com.