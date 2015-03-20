La FIFA y la ACE amplían su acuerdo de colaboración

En reconocimiento a la importancia de la contribución de los clubes a las estructuras globales del fútbol, la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ACE) han anunciado la ampliación de su acuerdo de colaboración que comenzó en 2010, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA™. La finalidad del acuerdo, firmado por el Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter y el Secretario General de la misma, Jérôme Valcke, y por el presidente de la ACE, Karl-Heinz Rummenigge, es poner en primer plano los intereses del fútbol de clubes en el ámbito de la FIFA.

El Presidente de la FIFA acoge con satisfacción este acuerdo que aborda diversos puntos que permitirán una mayor integración del fútbol de selecciones con el de clubes: «Hemos avanzado notablemente en el fomento de las relaciones entre la FIFA y los clubes, inspirándonos en una cooperación mutua y productiva».

Una parte del acuerdo rige la distribución entre los clubes de los beneficios generados por la Copa Mundial de la FIFA™. Partiendo del modelo concebido para las ediciones 2010 y 2014 del Mundial, se distribuirán un total de 209 millones de dólares entre los clubes que cedan a sus jugadores a las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2018™. El mismo planteamiento se ha previsto para la 22ª edición de 2022 en Qatar.

El acuerdo pone de relieve principios fundamentales como el fomento de la formación y el desarrollo de los futbolistas, así como la integridad deportiva en los torneos, siempre en interés del fútbol y del público. De forma similar, incluye disposiciones que rigen el cumplimiento del calendario internacional vigente hasta 2018. El calendario internacional del siguiente periodo (2019-2022) seguirá los mismos principios que el que se encuentra actualmente en vigor.