Bolivia recibe los fundamentos de las decisiones y podrá apelar las sanciones por alineación indebida

Tras las sanciones impuestas a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por alinear en dos partidos a un jugador que no cumplía los requisitos de convocatoria, han sido enviados a la FBF los fundamentos de las decisiones. Las condiciones para apelar figuran en el art. 118 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

La sanción está relacionada con el jugador de origen paraguayo Nelson Cabrera, que adoptó la nacionalidad boliviana el 3 de febrero 2016. Puesto que no cumplía ninguna de las condiciones especificadas en el art. 7 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos, no podía ser convocado con la selección de Bolivia.