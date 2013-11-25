Lima y Hilbert, presentadores del sorteo final

Los actores Fernanda Lima y Rodrigo Hilbert serán los encargados de presentar el Sorteo fFnal de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, en Costa do Sauipe (Bahía) el 6 de diciembre de 2013. Esta pareja ya había dirigido el acto de presentación del emblema oficial de la cita mundialista de 2014, celebrado en 2010 en Johannesburgo. La actriz, por su parte, ya presentó el sorteo preliminar del torneo en julio de 2011, en Río de Janeiro.

Fernanda Lima y Rodrigo Hilbert, ambos apasionados por el fútbol, hablan en exclusiva con FIFA.com de sus expectativas para el sorteo final y la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Se calcula que 500 millones de personas de 193 países verán el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Ya ha pensado en cómo será presentar el acto en vivo para una audiencia tan grande? ¿Cómo se ha preparado? Rodrigo: Yo no sabía que el sorteo iba a tener una audiencia tan grande (risas). Pero es un trabajo que hago, estoy acostumbrado a controlar situaciones así. El Mundial me apasiona. Para mí fue una alegría inmensa que me invitasen a presentar el sorteo, estoy deseando que llegue el día. Cuando supe que iba a hacerlo me encantó, porque el fútbol es algo que me apasiona, tanto jugar como verlo. Y más aún al lado de Fernanda. Hacemos eventos publicitarios juntos a menudo, tenemos una complicidad muy grande.

Fernanda: Normalmente, cuando presento eventos de esta envergadura, incluso por televisión, nunca pienso en el tamaño de la audiencia. Estamos acostumbrados a que nos vea mucha gente, aunque prefiero no pensarlo, para no ponerme nerviosa. Intento imaginar que me estoy comunicando con las personas que están a mi alrededor, para no pensar tonterías. Por ahora estoy centrada en las grabaciones de Amor & Sexo . En cuanto acaben empezaré con el guión, para familiarizarme. Y también porque me gusta el fútbol, aunque no soy una especialista como Rodrigo, a él le encanta.

¿Qué representa para usted el fútbol? Rodrigo: Me apasiona mi equipo, hasta en la segunda división. Veo todos los partidos, de cualquier campeonato, ya sean de la Série A, la Série B, el Carioca, el Catarinense... También siento muchísimo cariño por el Criciúma. Este año va a ser difícil que el Vasco se salve, pero siempre que pueda estaré en el Maracaná para animar.

Fernanda: Soy del Grêmio, y en Río de Janeiro, donde vivo, estoy rodeada, en casa todo el mundo es del Vasco. Me encanta que el Grêmio gane, porque es mi equipo. Cuando gana el Vasco me alegro, porque Rodrigo y los niños también se alegran. Y la selección brasileña me encanta, me gusta muchísimo ir a sus partidos, ver cómo juega. Soy incondicional de Felipão. Allá donde va, consigue organizar a los muchachos, inculcarles disciplina. Me encanta.

Entre tantos futbolistas y exfutbolistas que asistirán, ¿hay alguien a quien desee ver especialmente? Rodrigo: Me encantan Pelé, Ronaldo, Bebeto... Creo que habrá una verdadera selección, Felipão podría incluso hacer la convocatoria allí mismo. Seré fan de todo el mundo.

Fernanda: ¡A Felipão, mi paisano! Me encanta, quiero sacar una foto.

¿Qué recuerdos tienen de otras Copas Mundiales de la FIFA? ¿Cuál es la primera que recuerdan, y con qué momentos se quedan? Rodrigo: Para mí uno de los Mundiales más destacados fue el del 94, con aquel disparo fuera de Baggio. Aquello fue sensacional. En mi ciudad, en Santa Catarina, hubo un desfile de coches con la ciudad entera en la calle, todo el mundo tocando el claxon y gritando. Fue inolvidable. Cuando me mudé a Río de Janeiro, tenía un pequeño bar en Copacabana, con un amigo. Fue precisamente en la época del Mundial de 2002, el año en que conocí a Fernanda. Ella venía al local, así veíamos juntos los partidos. Al principio nadie conocía el bar, estaba vacío, pero al final tuvimos que poner la pantalla gigante en la acera para que cupiese todo el mundo.

Fernanda: El primer recuerdo del Mundial que tengo es ver a Zico fallando el penal en 1986, en casa de una vecina. Recuerdo los gritos por la calle, cómo lloraban todos. No sé si sufrí más por la eliminación de Brasil o por verlo sufrir a él, mi ídolo. A partir de 1990 ya empecé a seguir siempre a la selección, como hincha. Y el Mundial de 2002 fue especial, además de llegar el quinto título de Brasil fue cuando empecé a salir con Rodrigo. Él tenía un bar con pantalla gigante y veíamos juntos los partidos, apasionadísimos.

¿Qué esperan de la Copa Mundial de la FIFA del año próximo? ¿Quiénes son los favoritos al título? Rodrigo: Hasta el año pasado yo no creía en Brasil. Desde que llegó Felipão... Tiene una estrella, tiene algo, del Mundial. Claro que están Alemania, España, Francia, que pasó la repesca. Pero yo prefiero creer en el factor casa, en la fuerza de nuestra afición. En mi opinión, tenemos un pequeño problema en ataque, aunque no es muy grave. Pero vamos a jugar de igual a igual con las selecciones más fuertes.