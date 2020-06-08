Gary Player: "Nunca vi a Sudáfrica tan unida como en 2010"

Gary Player es uno de los mejores golfistas de la historia

Repasa el Mundial de Sudáfrica y elogia a Pelé, Messi y Mbappé

Considera que Gareth Bale y Alan Shearer juegan muy bien al golf

El segundo cuatrimestre de 1958 vio eclosionar a dos hombres que acabaron convirtiéndose en leyendas del deporte. Un brasileño de 17 años se presentó al público global en la sexta edición de la Copa Mundial de la FIFA™, y todos sabemos lo que consiguió a lo largo de su carrera.

Por otro lado, un joven sudafricano —autoproclamado “un estudiante en Estados Unidos que quiere aprender a jugar al golf de la mano de sus mejores profesionales”— se adjudicó su primer título del PGA Tour.

Gary Player avanzó hasta convertirse en el único jugador no estadounidense en completar el Grand Slam de golf, mérito que comparte con Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus y Tiger Woods.

Pero el Caballero Negro es mucho más que el golfista que The Guardian y Golf Asia consideran el segundo mejor de la historia. Filántropo, magnate inmobiliario, diseñador de campos de golf, escritor prolífico y también apodado Mister Fitness, ha recaudado decenas de millones para los niños más desfavorecidos de todo el planeta y, a los 77 años, se convirtió en la persona de más edad en posar desnuda para la revista ESPN The Magazine Body Issue.

El tiempo libre es un bien muy preciado para un hombre que ha viajado en avión más que ningún otro deportista de la historia, pero, a sus 84 años, este gran aficionado al fútbol hizo un hueco para hablar con FIFA.com sobre su segundo deporte favorito coincidiendo con el décimo aniversario del comienzo de Sudáfrica 2010.

¿Podría contarnos el origen de su interés por el fútbol? ¿Quiénes fueron los ídolos de su juventud?

Me empezó a gustar de pequeño, en el colegio. Se me daba bien, y llegué hasta el primer equipo. Más adelante, gracias al golf, me hice amigo del gran George Graham, entrenador del Arsenal, y empecé a ir a los partidos siempre que podía. Sigo siendo hincha del Arsenal, y creo que Arsène Wenger es uno de los mejores técnicos de la historia. Por supuesto, siempre he admirado al astro brasileño Pelé, pero también a futbolistas como George Best, Kenny Dalglish, Paolo Rossi, Gigi Buffon, Paolo Maldini, Roberto Baggio, Michel Platini, Zinédine Zidane, Ruud Gullit, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y mi favorito de todos los tiempos: Lionel Messi.

¿Qué clase de jugador era usted?

En secundaria, en la escuela Rey Eduardo VII de Johannesburgo, en Sudáfrica, jugaba de central en el primer equipo y, aunque era bajito, era bastante rápido y me gustaba mucho el fútbol.

Sudáfrica fue readmitida en la FIFA en 1992. Cuatro años después, en su primera Copa Africana de Naciones de la CAF, los Bafana Bafana conquistaron el título. ¿Qué recuerda de aquello?

Me encantaba el combinado sudafricano de 1996, y recuerdo perfectamente al zambiano Kalusha Bwalya, que marcó cinco golazos en Sudáfrica, y a Nelson Mandela levantando los brazos en la celebración. Mi amigo Lucas Radebe también aportó su granito de arena. Fue una gran alegría para el país.

Sudáfrica jugó de manera encomiable en Francia 1998 y Corea/Japón 2002. ¿Qué tenía aquella generación?

En mi opinión, esa selección era mucho mejor de lo que indican sus resultados. Fue una generación increíble de jugadores de los que, tal vez, todos esperamos demasiado.

La Copa Mundial de la FIFA desembarcó en Sudáfrica en 2010. ¿Qué le pareció el torneo y cómo fue para los sudafricanos?

Fue absolutamente increíble. ¡Menuda experiencia! Mi familia y yo fuimos a muchos partidos, la final incluida. Nunca había visto a Sudáfrica y a toda su gente unirse como país de la manera en que lo hizo. Desafortunadamente, tampoco lo ha vuelto a hacer desde entonces. El ambiente fue espectacular y creo que fuimos muy buenos anfitriones.

Además de los relacionados con los Bafana Bafana, ¿cuáles son sus mejores recuerdos mundialistas en todos estos años?

Otro de mis momentos favoritos fue la final de la Copa Mundial de 2006, en la que Italia venció a Francia en penales.

Usted ha visto jugar a grandes futbolistas, pero ¿quién considera que es el mejor de la historia?

La cosa estaría entre Pelé y Messi.

¿Quién cree que es el mejor futbolista del mundo en estos momentos?

Ansu Fati, del FC Barcelona, tiene muy buena pinta con solo 17 años, pero me quedo con Kylian Mbappé.

¿Qué otros jugadores le han hecho disfrutar?

Cristiano Ronaldo es un animal y me encanta verlo jugar.

¿De qué equipos es?

Del Arsenal en la Premier League, del Bayern de Múnich en la Bundesliga, del FC Barcelona en España y del Juventus en Italia.

¿Qué futbolistas juegan mejor al golf?

Gareth Bale es quizá el mejor. Kenny Dalglish es con el que más me divierto jugando, y Alan Shearer es el más completo en líneas generales.

¿Con qué futbolista se podría comparar a Gary Player, el golfista?