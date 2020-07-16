La Uruguay de 1950, en cifras

El guión parecía escrito. Brasil iba a albergar la cuarta Copa Mundial de la FIFA™. Brasil iba a ganar la cuarta Copa Mundial. Los brasileños habían marcado la friolera de 5,75 goles por partido de camino a la conquista de la Copa América el año anterior. Poseían una línea de ataque a alucinante con Zizinho en el centro. Incluso llevaban semanas ensayando cánticos de victoria. Obdulio Varela y compañía decidieron saltarse el guión. Esta es la historia estadística del triunfo de Uruguay en 1950.