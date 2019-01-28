Walukiewicz: ambiciones y consejos de la promesa polaca

Sebastian Walukiewicz está llamado a ser una estrella de Polonia

Ambiciona conquistar la gloria ante su público en el Mundial Sub-20

Ha fichado por el Cagliari, al que se incorporará al final de la campaña

Sebastian Walukiewicz es una de las mayores promesas del fútbol polaco, y se perfila como uno de los puntales de la selección anfitriona durante la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Este defensa central, que sueña con emular a Gerard Piqué —quien compitió en el torneo de 2007—, confiesa a FIFA.com cuáles son sus ambiciones vistiendo los colores de su país, explica por qué ha optado por la Serie A italiana y da unas recomendaciones a los visitantes que acudirán a Polonia 2019.

¿Qué supondría para usted participar en el Mundial Sub-20? Sería la culminación de un sueño. A mí me encanta jugar al fútbol, es un verdadero placer, no es lo que yo entiendo para nada por trabajo. Y todo el mundo sueña con jugar en un Mundial, tanto si es el absoluto como de las categorías inferiores. Un Mundial es un Mundial. Si participo, será muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a jugar en casa.

¿A qué aspira Polonia en este torneo? ¿A superar la fase de liguilla? Como primer paso, sí, pero hay que apuntar alto y tener ambición. Para mí, y estoy convencido de que también para los demás jugadores y para el seleccionador, ¡el objetivo último será ganar el título! Vamos a jugar en casa, nos esforzaremos en los preparativos, y ya estamos compenetrándonos cada vez mejor. Creo que vamos a estar listos y que llegaremos lejos en el torneo. Tenemos un buen equipo y un entrenador experimentado, Jacek Magiera, que ha vivido muchas cosas como jugador y como técnico, porque ya entrenó al Legia de Varsovia y también en la Liga de Campeones. Puede enseñarnos muchas cosas, y espero que las empleemos durante el torneo.

Durante el torneo vendrán muchos visitantes de todo el mundo, no solo jugadores, sino también directivos y aficionados. Como polaco, ¿qué les recomendaría que visitasen? Pasé cuatro años en la cantera del Legia de Varsovia, así que me dio tiempo a conocer bastante la ciudad. Recomiendo visitar Varsovia, sin duda alguna. Tiene una linda mezcla de modernidad e historia, y vale la pena explorarla. Y por supuesto, la costa polaca, especialmente la ciudad de Gdańsk.

¿Y qué nos dice de la gastronomía polaca? ¿Qué plato propone? Me quedo con los pierogi . Creo que deberían probarlos todos los extranjeros.

Es habitual que un futbolista brille en el Mundial Sub-20 y consiga jugar así en clubes más grandes. Pero usted ya ha dado este paso, claro. Cierto. He firmado un contrato con el Cagliari, aunque voy a quedarme en el Pogoń Szczecin hasta el final de la temporada y luego me marcharé a Italia. Me alegra que ya hayamos tomado esta decisión, porque mucha gente estaba preguntando por mi futuro. Ya me agotaba un poco del tema, y por suerte ahora todo ha quedado solucionado. Esto significa que únicamente tendré que centrarme en el fútbol durante el Mundial, es una situación que me beneficia.

¿Y por qué se decantó por el Cagliari? ¿Ha influido mucho que, al margen de las ligas polacas, la Serie A sea el campeonato que más polacos tiene? No, eso no era lo más importante. Quería ir a Italia porque sé que es una liga buena y exigente para los defensas, y quiero aprender lo máximo posible. Había equipos ingleses y alemanes interesados por mí, pero mi prioridad estaba en Italia.

Antes de fichar por el Cagliari, inspeccionó detenidamente el club y la ciudad… Así fue. Lo analicé mucho, estudié el papel de los centrales en el club. Vi que, aunque el Cagliari cuenta con cinco defensas centrales, todos tienen la oportunidad de jugar y acumular minutos, eso es algo prometedor. ¡También usé Google Maps para hacer un recorrido virtual por la ciudad! Y luego, en diciembre, fui allí para hablar de mi futuro y tuve la ocasión de dar un paseo como es debido . Hasta el momento, todo ha ido según lo previsto. Quise cambiar el Legia por el Pogoń para poder jugar con el primer equipo lo antes posible, y lo logré. Luego, mi plan era quedarme en el Pogoń dos años antes de dar el siguiente paso, y también lo he hecho. Y ahora, dentro de unos meses me mudaré a Italia.