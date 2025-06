Una niña discapacitada vive un momento inolvidable con Ronaldo

Polina Haeredinova, de 10 años, acompañó al ganador del premio The Best al Jugador de la FIFA 2016 durante la ceremonia previa al choque entre Portugal y Rusia, el combinado anfitrión de la Copa FIFA Confederaciones.

Sobre sus momentos con Ronaldo ante el público que abarrotaba el estadio moscovita, Polina declaró: "No esperaba que fuese una experiencia tan grata. Cristiano Ronaldo fue sobresaliente. Me dio su abrigo y me dio un beso de la suerte. Yo estaba en el centro de increíbles emociones, apoyando a Rusia. Nunca he experimentado algo como esto en mi vida".