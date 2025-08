Declaración de la FIFA sobre el representante de la OFC en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021™

La FIFA ha anunciado el jueves 31 de enero que el AS Pirae, de Tahití (TAH), participará en la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021™, tras la retirada del Auckland City FC de la competición. A pesar de los recientes diálogos entre la FIFA, el Auckland City FC, la Federación Neozelandesa y la OFC, la FIFA fue informada de que el retraso en la reapertura de las fronteras de Nueva Zelanda causado por la actual pandemia de COVID-19 y la reintroducción del sistema obligatorio de Aislamiento y Cuarentena Gestionados (MIQ) al regresar al país obligaron al Auckland City FC, a su pesar, a renunciar al torneo. En consecuencia, el AS Pirae (TAH) ha sido designado representante de la OFC en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021™. El AS Pirae (TAH) acompañará en la prueba a los campeones continentales de clubes, Monterrey (Concacaf), Chelsea (UEFA), Palmeiras (CONMEBOL), Al Hilal SFC (AFC) y Al Ahly (CAF), así como al campeón de la liga emiratounidense, Al Jazira. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021™ se celebrará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero de 2022.