Neuer: "Conseguir el sextete es una motivación extra"

El Bayern de Múnich busca su segundo entorchado en el Mundial de Clubes

Jugará la semifinal el 8 de febrero contra el ganador del Al Ahly-Al Duhail SC

Hablamos con Manuel Neuer, capitán y The Best al Guardameta de la FIFA

El 21 de diciembre de 2013, el FC Bayern de Múnich conquistó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por primera vez en su historia. Los goles de Dante y Thiago, jugadores que ya no están en la disciplina del Bayern, dieron el triunfo por 2-0 al conjunto muniqués en la final contra el Raja Casablanca.

Poco más de siete años después, el equipo más laureado del fútbol alemán aspira a ceñirse la corona mundial del fútbol de clubes por segunda vez. Con Manuel Neuer, premio The Best al Guardameta de la FIFA, David Alaba, Jérôme Boateng y Thomas Mueller, son cuatro los protagonistas del título de 2013 que siguen en el plantel y que continúan siendo figuras destacadas del club.

Hablamos con Neuer sobre el inminente torneo que tendrá lugar en el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Manuel, ¿le ilusiona el torneo en el que debutarán dentro de dos semanas?

Tengo muchas ganas de jugar el Mundial de Clubes, porque ya tuvimos el placer de participar y ganarlo. Fue poco antes de Navidad, y fue un colofón ideal al año. Ahora tenemos la posibilidad de jugar dos partidos en Catar, y queremos conseguir nuestro sexto título a toda costa.

¿Qué recuerdos guarda de 2013?

Son recuerdos muy bonitos, porque ganamos. No fueron partidos fáciles. De hecho, fueron relativamente igualados. Tuvimos que emplearnos a fondo para ganar, sobre todo en la final. El alivio posterior fue enorme. Nos lo pasamos muy bien después del encuentro.

En 2020 ganó la Liga de Campeones de la UEFA por segunda vez, después del título conseguido en 2013. ¿Cómo fue de especial?

Fue un sueño. En Lisboa vivimos grandes momentos como equipo y como club. La competición tuvo un formato distinto por culpa del coronavirus, por eso fue bastante especial. El equipo se unió más si cabe. Fue una sensación maravillosa, también para los futbolistas que estuvimos presentes en Londres, en el estadio de Wembley, y que derrotamos al Borussia Dortmund. Fue un sueño poder repetir esa gesta.

El título de la Liga de Campeones fue "solo" uno de los cinco trofeos que ganaron el año pasado, y ahora tienen a tiro completar un sextete histórico...

Lógicamente, es una motivación extra. Tenemos muchas ganas de jugar el Mundial de Clubes. Tenemos un objetivo claro entre ceja y ceja y queremos cumplirlo.

A mediados de diciembre recibió el premio al Guardameta de la FIFA. ¿Qué significa para usted esta distinción?

Personalmente, es un premio muy especial, sobre todo porque ya tengo 34 años. No es lo habitual. Por lo general, los arqueros dependemos de los compañeros y del cuerpo técnico, porque hay que jugar bien y conseguir cosas juntos. Estoy muy agradecido a mis compañeros por haber ganado el premio al mejor arquero del planeta.

En las semifinales del Mundial de Clubes les espera el Al Duhail SC catarí o el Al Ahly egipcio...

En estos momentos seguimos centrados en la Bundesliga, pero nos prepararemos para ese duelo a su debido tiempo. Conocemos al Al Ahly. Ganó la Liga de Campeones africana, por lo que no sería una empresa fácil. Como tampoco lo fue en 2013. No es fácil enfrentarte a equipos a los que no conoces tanto.

Los partidos se jugarán en los estadios de la Copa Mundial de 2022. ¿Esto les genera una ilusión especial?

Es, sin duda, una primera experiencia de cara a la Copa Mundial. Podremos conocer los estadios con antelación y compartir esa experiencia con nuestras respectivas selecciones nacionales. Confío en poder hablar muy bien de ellos.

¿Qué sabe de Catar así, a grandes rasgos? Al fin y al cabo, el Bayern se ha concentrado allí en varias ocasiones.