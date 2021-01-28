Marinho: "El apoyo de Neymar y Pelé nos motiva mucho"

Marinho ha impulsado al Santos hasta la final de la Copa Libertadores

Tite mencionó su nombre para una posible convocatoria con la Seleção

"Di Marinho" habló de su momento de forma, su apodo, el Palmeiras y Brasil

"Hay que tener algo extraespecial para que te descubran en Alagoas", declaró Mario Zagallo, el hijo más famoso del segundo estado más pequeño de Brasil. Allí, el marisco de las lagunas costeras y el agua de coco se exportan en masa, no así las figuras como el "Viejo Lobo" o la "Reina Marta".

Sin embargo, a finales de la primera década del nuevo siglo, dos alagoanos fueron descubiertos por clubes de la máxima categoría del campeonato Brasileño. Un mediocampista defensivo de 17 años, proveniente de un violento barrio en Maceio, fichó por el Figueirense gracias a la recomendación fortuita de un dentista local. Y un carrilero de 17 años, de la pequeña pero culturalmente rica ciudad de Penedo, se unió a Neymar y Ganso en los juveniles del Santos.

Y mientras que el primero, Roberto Firmino, se convirtió en estrella con el Liverpool y Brasil, Marinho sufrió un revés tras otro. Su fantasía en el Santos se evaporó rápidamente. Y tampoco consiguió consolidarse ni en el Fluminense ni en el Internacional.

Acabó en la Serie B, y después en la Serie C. E incluso tras el que parecía su año decisivo en 2016, en el que deslumbró con el Vitoria en el Brasileirão, su carrera cayó en picado con estancias para olvidar en el Changchun Yatai y el Grêmio.

Y de repente, cuando menos lo esperaba, el Santos volvió a llamar a su puerta. Y al cabo de una buena primera temporada luciendo el dorsal número 11 (terminaron segundos en el Brasileirão, por detrás del subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019, el Flamengo), Marinho ha vivido la campaña de sus sueños. A sus 30 años de edad, ha sido probablemente el mejor jugador de la liga y ha impulsado al Santos hasta la final de la Copa Libertadores, donde se medirá a su vecino y rival, el Palmeiras.

El extremo derecho habló con FIFA.com sobre el duelo del sábado con el Palmeiras, las videollamadas de Neymar, su apodo en alusión a Ángel Di María y sus aspiraciones con Brasil.

Marinho, usted ha sufrido varias decepciones en su carrera. ¿Cuál es la clave de su espectacular transformación?

Creo que he madurado mucho. Cuando llegué al Santos, el apoyo que recibí de la afición y de todos los que trabajan en el Santos me dio mucha confianza para dar lo mejor de mí. Es cierto que he vivido muchas épocas difíciles en mi carrera, pero he trabajado muy duro y, gracias a Dios, estoy atravesando un gran momento.

Le llaman "Di Marinho" en alusión a Ángel Di María. ¿Qué le parece el apodo?

(Risas) Me gusta mucho. Me lo pusieron los hinchas del Vitoria cuando estuve allí en 2016, porque teníamos, más o menos, estilos de juego parecidos. Es un apodo muy cariñoso. Es un jugador increíble, un ganador que milita en un gran equipo europeo. Admiro mucho a Di María, así que el apodo es genial.

El Santos se impuso al Grêmio por 4-1 para alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores. Dominó al Boca Juniors en Argentina y ganó la vuelta por 3-0. ¿Qué opina de la racha del club?

Creo que todo lo que estamos logrando ahora es la recompensa por el duro trabajo que hemos realizado desde el comienzo del año. Aquí hemos construido una familia que, independientemente del fútbol, es fantástica. Los jugadores creen los unos en los otros. Sobre la cancha somos una familia y un equipo. Estamos viviendo un momento magnífico con el club y espero que podamos alcanzar nuestras metas al final de esta temporada.

¿Qué opina del Palmeiras?

Es un gran equipo. Llevan algunos años aspirando a títulos. Son muy potentes financieramente. Sentimos un gran respeto por el Palmeiras. En la final hay dos grandes equipos que ya han ganado esta competición. Es un derbi. Es algo fantástico para las dos hinchadas y para los aficionados neutrales y será una gran final.

Si pudiese escoger un jugador del Palmeiras, ¿cuál sería?

Cuentan con varios jugadores de calidad, pero Weverton está en una forma increíble. Es un guardameta soberbio.

¿Está convencido de que el Santos ganará la Libertadores?

Hemos trabajado muy, muy duro. Mantendremos los pies en el suelo. Sabemos que será difícil. Pero hemos trabajado a conciencia, abordaremos el encuentro muy bien preparados y lo daremos todo por los aficionados del Santos. Son tremendamente apasionados y están repartidos, no solo por todo Brasil, sino por todo el mundo. Nos encantaría premiar su fantástico apoyo.

¿Nos puede hablar de su relación con Neymar?

Estuvo genial cuando hizo una videollamada y pidió hablar conmigo. He jugado con él en la delantera, en un partido benéfico en el Maracaná. Siempre me trata muy bien. Le admiro mucho. Es un tipo que de verdad quiero que gane el premio . Espero que gane el año que viene. Soy muy fan suyo.

¿Cómo se sienten los jugadores del Santos al recibir apoyo y videollamadas de Neymar?

Recibir el apoyo de un jugador como Neymar y del rey del fútbol, Pelé, es algo que nos da mucha motivación. Pelé hizo historia, Neymar está haciendo historia. Que ambos nos estén siguiendo y enviando su apoyo nos hace verdaderamente muy felices.

El Bayern de Múnich parte como favorito en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. ¿Qué opina de él?

No hay palabras para describir al Bayern. Ganó la Liga de Campeones y de qué manera. Participar en el Mundial de Clubes es algo con lo que sueñan todos los jugadores, y quizás alcanzar la final y medirse a este Bayern sería incluso más especial. Pero primero tenemos que darlo todo para ganar la Libertadores. No estamos pensando en el Bayern. Vivimos el presente y nos espera un partido muy difícil en el que estamos totalmente centrados. Pero si ganamos, en cuanto suene el pitido final, yo ya estaré pensando en el Mundial de Clubes.

¿Cómo se sintió el mes pasado al escuchar a Tite mencionarle como alguien a quien estaba considerando para la Seleção ?