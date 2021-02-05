Kimmich: "Nuestras mejores bazas son la mentalidad y la calidad"

Entrevista exclusiva con Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich

Habla sobre su debut en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

La semifinal coincide con su 26.º cumpleaños

En un artículo publicado en agosto de 2016 en The Players' Tribune, Joshua Kimmich cuenta cómo aprendió a jugar al fútbol en el jardín de casa de sus padres, que vivían en Boesingen (Alemania), un pueblecito de unos 1.700 habitantes.

Cuando alguien se cría en una localidad tan pequeña, en la que no hay demasiadas cosas que hacer, la creatividad se vuelve muy importante. Después de que su hijo rompiera muchas veces las ventanas de su casa y destrozara las plantas de su jardín a base de balonazos, los padres de Kimmich consiguieron que el club local les cediera dos porterías reglamentarias, y le pidieron al pequeño que jugara con sus amigos en un terreno despejado que había al otro lado de la calle.

Fue allí donde sus amigos y él levantaron su propio "estadio", con unas gradas improvisadas, y donde sus sueños comenzaron a cobrar forma.

18 años después, Kimmich es uno de los futbolistas más destacados del que probablemente sea el mejor equipo del mundo. En estos momentos, el alemán se prepara para su debut en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, torneo en el que pisará canchas que también albergarán partidos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

FIFA.com dialogó con él en la antesala de la semifinal que el Bayern jugará, curiosamente, el mismo día que nuestro protagonista cumple 26 años.

El 2020 fue fantástico para el Bayern. ¿Cuál fue su momento favorito del año?

Está claro que fue un año extraordinario. Vivimos un montón de buenos momentos, pero, para mí, el mejor de todos fue ganar la Liga de Campeones, derrotar al PSG y ver que ya éramos campeones.

Ahora tienen la oportunidad de conquistar su sexto título consecutivo. ¿Qué significaría para usted ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA?

Todo jugador desea levantar este trofeo, porque clasificarse para este torneo es lo más difícil que hay. Para optar a este título antes tienes que ganar la Liga de Campeones. Nosotros queremos conseguir nuestro sexto título en un año. Sería magnífico tanto para mí como para mis compañeros, por eso estamos tan motivados y deseamos ganar este gran trofeo.

Van a medirse a equipos de otros continentes. ¿Les motiva especialmente jugar contra ellos?

Es especial, porque te enfrentas a clubes de países muy lejanos. Es muy interesante, ya que no es habitual tener la oportunidad de jugar contra equipos así.

Y lo harán en estadios nuevos también. ¿Le hace ilusión jugar en estos recintos, los mismos que acogerán la Copa Mundial de la FIFA™ en 2022?

Siempre nos gusta jugar en estadios nuevos y grandes. Por suerte, en Alemania también tenemos estadios enormes y bonitos, pero actualmente están sin público, lo cual es una pena. No obstante, jugar en estadios así siempre es una sensación maravillosa.

En su opinión, ¿cuál es la mayor baza del Bayern de Múnich en estos momentos?

Nuestras mejores bazas son la mentalidad y la calidad. Las dos son importantes, y nosotros tenemos ambas. Somos un grupo con una gran mentalidad. Siempre queremos ganar, incluso cuando no jugamos demasiado bien. Siempre pueden ver que nuestro deseo es ganar este tipo de partidos. Todo el mundo sabe que nuestro plantel tiene mucha calidad. Independientemente de quien juegue, siempre hay un futbolista de clase mundial en el once titular, y eso es una gran baza.

Ha recaudado grandes cantidades de dinero con su iniciativa #WeKickCorona. ¿Qué significa para usted?