Hong: "El Ulsan lo dará todo por dejar a Asia en buen lugar"

Hong Myungbo fue nombrado entrenador del Ulsan Hyundai en diciembre

Esta leyenda del fútbol surcoreano posee una gran experiencia internacional

"Lucharé por el honor y el desarrollo del club, no por mi beneficio personal"

Hong Myungbo sabe bien lo que significa participar en un torneo internacional de la FIFA. No en vano, en su etapa como jugador, el líbero disputó cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ con la selección de República de Corea a lo largo de doce años. Su mejor actuación llegó en Corea/Japón 2002, cuando capitaneó a los Guerreros Taegeuk hasta su histórico cuarto puesto. Ya en los banquillos, guió al combinado juvenil de su país hasta los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2009, mientras que en el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino Londres 2012 le dio a la selección sub-23 el primer bronce de su historia.

La última vez que Hong Myungbo estuvo presente en un torneo de la FIFA fue en la Copa Mundial de Brasil 2014, cita en la que los suyos no consiguieron ganar ningún partido. No obstante, Hong anunció su regreso a la palestra internacional cuando fichó por el Ulsan Hyundai en la Nochebuena de 2020. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ en Catar será su primer torneo al frente del equipo.

De hecho, Catar 2020 será la segunda participación del Ulsan en la prueba global, pero la primera de Hong. Si bien el preparador no esconde su ambición de superar la mejor actuación de un equipo surcoreano en la competición —el Pohang Steelers fue tercero en 2009—, las dificultades a las que se enfrenta son evidentes: unos rivales de entidad, unas expectativas altas, la salida del club de su mejor delantero —el brasileño Júnior Negrão— y del veterano Lee Keunho, entre otros, así como el escaso tiempo del que ha dispuesto para preparar al equipo.

A lo largo de su carrera, Hong, de 51 años, ha ido forjando su carácter de hierro y está considerado un ganador, un hombre capaz de sobreponerse a cualquier dificultad. ¿Podrá emular sus hazañas del pasado como técnico del Ulsan esta vez? FIFA.com dialogó con él para conocer su opinión en la víspera de su debut ante Tigres UANL.

Señor Hong, esta su primera aventura al frente de un club surcoreano. ¿Qué significa para usted este nuevo puesto de entrenador del Ulsan?

He vuelto a entrenar después de estar un tiempo apartado. Confío en armar un equipo con jugadores de gran calidad y estar a la altura de las expectativas de nuestra afición. La K-League es la máxima categoría del fútbol de nuestro país, y el Ulsan Hyundai es el mejor equipo de Asia. Mi intención es aprovechar al máximo mis experiencias anteriores para conseguir buenos resultados. Lucharé por el honor y el desarrollo del club, pero no por mi beneficio personal.

¿Siente que dirigir a un equipo de la K-League es un reto completamente nuevo para usted?

Mi carrera se había centrado casi exclusivamente en el fútbol de selecciones, y este es el primer equipo surcoreano al que entreno. Mi objetivo es claro y sencillo: ganar la liga. La afición del Ulsan Hyundai está deseando ganar el campeonato nacional, ya que la última vez que lo consiguió fue en 2005. Esto me sirve de motivación, y mi deseo es cumplir esta misión y saciar su sed de títulos.

No obstante, su primera misión al frente del Ulsan será el Mundial de Clubes. ¿Cuáles son sus expectativas?

Hemos tenido poco tiempo para prepararnos, pero creo que la concentración invernal y descansar bien le va a venir bien al equipo. Al fin y al cabo, estamos aquí para representar no solo al Ulsan, sino también a la República de Corea y a Asia.

El Ulsan conquistó la Liga de Campeones de la AFC después de haber sido subcampeón de la K-League. ¿Qué le parece el equipo? ¿Qué valoración hace de su éxito en la competición continental?

El Ulsan ha desplegado un fútbol decente en los dos últimos años. Sin embargo, el problema es que a veces tropieza con el último obstáculo. La confianza es clave en un equipo, y necesitamos tener objetivos comunes. En este sentido, nuestro éxito en la Liga de Campeones nos dio un espaldarazo muy oportuno, y hemos recuperado nuestra mentalidad ganadora.

Conoce a varios de los futbolistas más veteranos del equipo, puesto que los ha dirigido tanto en la selección absoluta como en la sub-23. ¿Qué espera de ellos?

Conocerse bien es una de las claves del éxito. Son futbolistas que pueden dar ejemplo a sus compañeros, y espero que su liderazgo nos sirva a mí y al cuerpo técnico para conectar con los jugadores más jóvenes del plantel.

¿En qué piensa en la víspera de su debut ante Tigres UANL este 4 de febrero?

Antes de nada, para mí es un honor tener la oportunidad de participar en el Mundial de Clubes. Vamos a medirnos al mejor equipo de Norte y Centroamérica, y nos gustaría jugar bien contra ellos. Aún estamos en pleno proceso de construcción, algo que podría ponernos las cosas un poco difíciles [en el torneo]. En cualquier caso, nos dejaremos la piel en la cancha, porque estaremos representando a Asia.

¿Cómo valoraría el equipo que tiene a su disposición?

Ha habido numerosos cambios en la plantilla, lo que significa que vamos a participar en el torneo con un equipo prácticamente nuevo. Aun así, seguimos contando con futbolistas que disputaron la Liga de Campeones de la AFC. Con esos veteranos y con algunas caras nuevas voy a armar un buen equipo para el torneo.

En estas circunstancias, ¿espera que Yoon Bitgaram dé un paso al frente, tal y como hizo en la Liga de Campeones de la AFC, torneo del que fue elegido el mejor jugador?

Yoon Bitgaram es uno de los futbolistas más importantes del Ulsan: genera el juego y mueve los hilos. También tiene experiencia con la selección, y espero que guíe con su veteranía a los más jóvenes del equipo. También estoy valorando utilizarlo en las jugadas a balón parado y así crear más ocasiones de gol.

En su debut en el Mundial de Clubes de 2012, el Ulsan perdió sus dos partidos. ¿Qué objetivos se ha marcado con el equipo en su regreso a esta cita global?