Gabriel Menino: "Queremos ganar la Libertadores por los hinchas del Palmeiras”

El Palmeiras se mide al Santos el sábado en la final de la Copa Libertadores

Gabriel Menino habla del gran duelo, de Weverton y de Alphonso Davies

Está maravillado por su convocatoria con Brasil y por haber conocido a Neymar

Hace poco más de un año, un adolescente se despegó con desgana de su PlayStation, donde gozaba ejecutando sombreros a lo Neymar; de espuela y tras pisar el balón hacia atrás. Tras una rápida ojeada al espejo, se dirigió hacia la televisión para sentarse a ver la final de la Copa Libertadores 2019 entre Flamengo y River Plate mientras soñaba con tres cosas: ganar una final de un campeonato estatal juvenil al día siguiente, debutar como profesional con su club algún día, y tener impecable el bigotito que le estaba empezando a salir.

Y así fue… El Palmeiras conquistó ese Campeonato Paulista Sub-20. El joven hizo su debut como profesional dos meses después. Y hoy, el bigote está justo como lo quería el jugador nacido en Morungaba. Desde entonces, no obstante, Gabriel Menino ha conseguido más cosas a priori impensables.

¿La megaestrella del París Saint-Germain con la que hacía virguerías en la consola? Actualmente, Neymar es compañero del número 25 del Palmeiras en la selección brasileña. ¿La prestigiosa final que vio por la tele? Actualmente, podría decirse que Gabriel es la atracción principal de cara a la final de la siguiente edición.

FIFA.com contactó con Gabriel Menino para hablar de su meteórica ascensión, de la final de la Copa Libertadores contra el Santos, de Alphonso Davies, de su convocatoria con Brasil y lo que supuso conocer a su ídolo Neymar.

Hace un año ni siquiera había debutado como profesional. ¿Puede creerse todo lo que le está pasando?

Me siento como si estuviera en un sueño [risas]. Todo ha ocurrido súper deprisa. Mi debut profesional, el primer título, mi primer gol, la Seleção, esa noche en Argentina, llegar a la final [de la Libertadores]… cada paso ha parecido como un sueño. Parece que fue ayer cuando yo era un simple aficionado. Resulta difícil de creer, pero al mismo tiempo, llevo diciendo desde el primer día que no quiero ser simplemente un jugador más: quiero pasar a la historia de este club. Cuando estoy en la sede del club, miro las fotos de las leyendas que han hecho historia en el Palmeiras y pienso: “Quiero ver mi foto ahí”. ¿Qué tal estaría convertirse en un ídolo eterno en uno de los clubes más grandes del mundo?

¿Qué le parece la temporada del Palmeiras?

Creo que ha sido increíble, pero queremos hacer que sea histórica. Ganamos el Campeonato Paulista, hemos llegado a la final de la Copa de Brasil, fuimos el mejor equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores y hemos llegado a la final. Vale, el último encuentro no fue nuestra mejor actuación; tal vez nos faltó un poco de concentración y serenidad, pero en el conjunto de la campaña nos hemos merecido claramente estar aquí. Ahora ha llegado la hora de convertirla en una de las mejores temporadas en la historia de este club.

¿En qué medida ha sido importante Weverton?

Ha estado magnífico. Hace paradones en momentos cruciales. Es el mejor portero de Brasil y uno de los mejores que hay [en el mundo]. Y es tan buena persona como buen guardameta. Me siento muy agradecido por tenerlo como compañero; y a los jugadores [de campo] nos inspira una gran confianza saber que él está en nuestra portería.

Si pudiera quitarle un jugador al Santos, ¿quién sería?

Yo diría Lucas Veríssimo. El Santos tiene muchos jugadores ofensivos muy buenos, pero él es un defensa estupendo.

¿Hasta qué punto confía en que el Palmeiras estará en el Mundial de Clubes?

Tengo mucha confianza. Nos tomamos muy en serio al Santos; tiene un equipo muy potente. La Libertadores es una competición grandiosa, que suscita muchísima pasión y emoción, y creo que la final será un gran espectáculo no solamente para Brasil, sino para todo el mundo. Dos grandes equipos que suelen meter goles, un derbi… Pero cada vez que pienso en ello, visualizo al Palmeiras como campeón.

Tenemos magníficos jugadores que son solidarios en su juego, un gran equipo, una gran plantilla, un entrenador que saca lo mejor de nosotros. Tenemos mucho corazón y una gran confianza. Los hinchas del Palmeiras son fanáticos, increíblemente apasionados. Ha pasado demasiado tiempo desde el 99… yo ni siquiera había nacido. Estamos decididos a conquistar el trofeo por ellos. Creo firmemente que nos proclamaremos campeones.

¿Cuál cree que es su mejor posición?

¡En el once inicial! Yo simplemente quiero jugar. El entrenador es quien mejor sabe dónde debo jugar en función del encuentro. Yo disfruto jugando en el mediocampo y jugando como carrilero. Lo daré todo por el equipo juegue donde juegue.

Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, también tiene 20 años, y también juega de carrilero o en la medular. ¿Qué piensa de él?

¡Qué actuación firmó contra el Barcelona! Recuerdo sus regates. Es un jugador extraordinario, y ya es uno de los mejores del mundo en su posición. Es una fuente de inspiración para mí. Todavía es joven, pero ha conseguido muchísimo. Sería una experiencia increíble enfrentarme a él y al Bayern en el Mundial de Clubes.

¿Qué sintió al ser convocado con Brasil?

Fue un sentimiento indescriptible. La selección brasileña es lo máximo para cualquier jugador, y era solo mi primer año como profesional. Recuerdo llegar allí y quedarme mirando a los jugadores con los que jugaba en los videojuegos. No me lo podía creer. Tardé un rato en asimilarlo. Todos se portaron genial conmigo, y la calidad de los jugadores era impresionante. Aprendí mucho. Fue increíble estar allí, y eso me hizo poner todo mi empeño en seguir siendo convocado.

¿Alguna anécdota que destacar de su estancia con la Seleção ?

Fue curioso. Neymar era mi ídolo cuando era pequeño. Una vez el Santos jugaba y supliqué a mi padre que me llevase a verlo. Fuimos, y recuerdo que estuve gritando “¡Neymar, Neymar!” todo el partido hasta que me quedé totalmente afónico. Apenas llevaba un rato con la plantilla de Brasil y, de repente, entró Neymar. Tuve ganas de romper a llorar; ¡estaba cumpliendo un sueño de la niñez! Realmente tuve que contener las lágrimas para no quedar mal. Vi que venía hacia mí, y me puse un poco nervioso. Se presentó, y me dio la bienvenida al equipo. Estuvo muy amable y humilde conmigo. Entonces le conté la historia de cómo me hizo quedarme afónico, y él dijo: “¡Caramba, qué viejo soy ya!”. Los dos nos reímos. No podía creerme que tuviese a Neymar delante…

¿Qué le parece Neymar como jugador?

Creo que es un jugador increíble, y que merece ser elegido Jugador de la FIFA. Es capaz de hacer algunas cosas inimaginables. Creo que puede ganar el premio este año, y creo que el Mundial de 2022 puede ser el de Neymar.

¿Le gustaría estar en Catar 2022 con él?

. Se lo puede imaginar… ¡El Mundial, nada menos! Seguiré trabajando lo más duro que pueda, dándolo todo en el campo para, ojalá, poder cumplir ese gran sueño.