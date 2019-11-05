Gabigol: “La afición del Flamengo supera cualquier cosa que imaginé”

Gabigol está amenazando hitos que firmaron Adriano y Zico

Habla de River Plate, del Liverpool y de Catar 2022

El delantero de 23 años se deshace en elogios hacia la afición del Flamengo

La historia del deporte está llena de ejemplos de frases y expresiones curiosas que se hicieron comúnmente célebres para animar a deportistas míticos en el apogeo de sus carreras. Sin embargo, nunca se había visto a tantos aficionados luciendo simultáneamente pancartas idénticas para ensalzar a un deportista en una instalación deportiva como está sucediendo ahora de forma masiva en el estadio Maracaná.

‘Hoje tem gol do Gabigol!’, (‘¡Hoy hay gol de Gabigol!’), puede leerse en esas múltiples pancartas que tienen hechizada a la población de Río de Janeiro.

En primer lugar, porque Gabriel Barbosa representa a un equipo con una de las mayores hinchadas del mundo (la autobautizada como “nación de 40 millones de personas”). En segundo lugar, porque el delantero internacional brasileño de 23 años está metiendo goles con la misma asiduidad con que antes comía tarta (sigan leyendo…). Por último, porque su inusual carisma –pelo rubio teñido, celebraciones vibrantes, interacción con sus fieles seguidores, plena aceptación de la pancarta creada por la afición– le han hecho ganarse la simpatía de todos los Flamenguistas desde que llegó al club en enero cedido por el Inter de Milán.

Con sus 20 goles en 22 partidos, Gabigol ha ayudado al Flamengo a cobrar ocho puntos de ventaja al frente de la liga brasileña. Y gracias a sus 5 goles en sus 5 partidos disputados en la fase de eliminatorias de la Copa Libertadores, O Mengão ha regresado a la final por primera vez en 38 años.

FIFA.com contactó con Gabigol para hablar de cómo está persiguiendo los hitos que firmaron Zico y Adriano, de la pasión de los hinchas del Flamengo, de River Plate, del Liverpool y de sus esperanzas de acudir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Ya firmó una excelente campaña con el Santos en 2018, y fue el goleador de la liga brasileña, ¿pero cree que su juego ha alcanzado un nivel superior este año?

Creo que sí. Pienso que he evolucionado mucho, y eso me hace muy feliz porque todavía soy muy joven. He cambiado muchas cosas en mi vida desde que volví de Europa, y este año me he concentrado especialmente en ello. Contraté a un nutricionista. Me encantaban la tarta y los dulces; y he dejado de comerlos. Contraté a un cocinero y ahora como bien. Tengo un fisioterapeuta y personas que se encargan de otras cosas, y eso me ha ayudado mucho; ahora puedo concentrarme en el fútbol. He conseguido estadísticas maravillosas con la ayuda de mi equipo, pero siempre quiero mejorar.

Ya ha superado los 19 goles de Adriano en 2009, y está a un solo tanto de igualar el récord de un jugador del Flamengo en una temporada de la liga brasileña (las 21 dianas de Zico). También está cerca de convertirse en el tercer jugador –tras Dadá Maravilha y Tulio Maravilha– en erigirse en el máximo artillero de la competición en dos campañas seguidas. ¿Cómo se siente ante todo esto?

Es un gran honor, pero no merezco que me mencionen junto a Adriano y Zico. Son dos leyendas del Flamengo y del fútbol brasileño, y ganaron títulos con este club. Yo todavía no he ganado nada, y queda mucho por hacer para ganar el Brasileirão y la Libertadores. Además, mis estadísticas son el resultado del trabajo de todo el equipo, no del mío propio. Estoy muy agradecido a mis compañeros y a mi entrenador. Debo admitir que mi objetivo no es solamente proclamarme campeón con el Flamengo, así que lógicamente, si puedo volver a terminar como máximo goleador estaré muy feliz.

Uno de los jugadores con quien conecta especialmente bien es Bruno Henrique …

Le conozco desde que estábamos en el Santos. Nos llevamos muy bien, y en el campo estamos conectando cada vez mejor. Es un magnífico jugador. Me alegré mucho cuando fichó por el Flamengo. Pasó por momentos duros en el Santos con la lesión, así que me alegro mucho de que esté teniendo una magnífica racha y haya debutado con la Seleção.

Cuando recaló en el Flamengo sabía que el equipo tenía 40 millones de seguidores, y que eran muy apasionados, ¿pero le ha sorprendido el grado que alcanza esa pasión?

Absolutamente. Es inexplicable. Es algo diferente. En todos los partidos el estadio está abarrotado. Dondequiera que vamos tenemos un apoyo tremendo. Todos conocemos la historia del Flamengo; que tiene la mayor hinchada, que son muy apasionados… Pero tienes que sentirlo y estar en el campo para comprenderlo de verdad. Es extraordinario; supera cualquier cosa que imaginé. Me ha conmovido profundamente.

Y los aficionados adoran a Gabigol…

Me hace muy feliz. Llevo poco tiempo en el Flamengo y, lógicamente, los goles y las victorias ayudan, pero los hinchas me han estado apoyando desde el primer encuentro. El enorme cariño que me han mostrado me ha conmovido profundamente. Estoy muy agradecido. Intentaré devolvérselo en el campo.

¿Qué sintió al ayudar al Flamengo a regresar a la final de la Copa Libertadores después de 38 años de una forma tan contundente?

Nuestro objetivo era simplemente llegar allí y, lógicamente, estamos muy felices por haberlo hecho con una goleada semejante (5-0 ante Grêmio en el partido de vuelta). Había pasado demasiado tiempo sin estar en la final para un club tan grande como el Flamengo. Pero ahora estamos concentrados en la liga brasileña; en el próximo encuentro, y después el siguiente. Tenemos que intentar firmar buenas actuaciones para que, cuando llegue el día 23, todo el mundo esté en buena forma y con confianza.

¿Qué le parece este River Plate?

Es un equipo muy fuerte. Tiene mucha experiencia. Es el vigente campeón de la Libertadores y está acostumbrado a llegar a la final. Es un rival muy consolidado, realmente duro y tenemos que respetarlo. Pero conocemos nuestro propio potencial y tenemos que hacer nuestro propio juego. Será un partido magnífico, pero ahora mismo nos estamos concentrando en el Brasileirão porque queremos de veras proclamarnos campeones de Brasil.

El Liverpool representará a Europa en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019. ¿Qué le parece el equipo de Juergen Klopp?

(Risas) Primero tenemos que vencer a River Plate, y luego habría que ganar una semifinal para, quién sabe, si enfrentarnos al Liverpool. Los aficionados hablan mucho de eso y de los títulos de 1981, pero insisto: nuestro objetivo de momento está en la liga brasileña. En cualquier caso, el Liverpool es un gran equipo. Su tridente ofensivo es de la máxima calidad.

Hablando de jugadores de la máxima calidad, usted regresó recientemente a una convocatoria de Brasil. ¿Cómo resultó esa experiencia?

Fue increíble. Es magnífico estar en la Seleção; mi país, la selección más grande del mundo. Fue una experiencia increíble. Siempre aprendo cosas cuando estoy allí. Disfruté de veras estando allí, vistiendo la camiseta de Brasil, y pudiendo jugar unos minutos.

¿En qué medida ansía jugar en la Copa Mundial de la FIFA?

Es un gran sueño. El Mundial es muy especial. Brasil tiene muchísimos grandes jugadores en cada posición. Hay muchas cosas que tienen que pasarme para cumplir mi sueño, pero intento esforzarme todos los días para seguir mejorando, y confío en que pueda hacer lo suficiente para estar allí en 2022.

¿Quiénes han sido los mejores delanteros que ha visto en su vida?