Pasión incansable: tres mundiales de la FIFA en casa como voluntaria

Paula Flores es voluntaria en un torneo FIFA en Chile por tercera vez

Además de participar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, estuvo en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2008 y en la Copa Mundial Sub-17 2015

“Ser voluntaria es súper gratificante”, dice alegremente

Paula Flores se ríe y sus compañeros la aplauden al enterarse de por qué está siendo entrevistada: es la única de los 808 voluntarios de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 que también formó parte del voluntariado en la Copa Mundial Sub-20 Femenina de 2008 y la Copa Mundial Sub-17 de 2015.

“Ser voluntaria es súper gratificante. ¡Es muy bonito y te llena!”, exclama Paula, de solo 32 años, sentada en la tribuna principal del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. “No solo va de la mano del fútbol, sino de la pasión por ayudar y querer aportar. A eso, súmale que representas a tu país ante los ojos del mundo. ¡Lo haría una cuarta vez con todo gusto!”.

En el origen de esta historia hay una pelota. “Mi familia es muy futbolera, pero el amor por el fútbol nace de mi mamá. Mi papá, cuando yo tenía 5 años, formó un equipo de mamás, y ella comenzó a jugar. Yo iba a verla siempre. Ella fue la primera en llevarme a un estadio para ver a Ñublense, el equipo de Chillán, mi ciudad”.

Tenía apenas 15 años cuando oyó que Chillán sería sede del Mundial Femenino Sub-20. “Había información de pasillo, pero mi papá averiguó. Hubo una especie de reclutamiento, él me llevó y ahí empezó todo. Tenía ganas de ser parte. Mi rol fue de acomodadora, ayudaba a la gente a encontrar su ubicación en el estadio”.

Paradójicamente, la oportunidad de ser voluntaria otra vez, siete años después, no tuvo nada que ver con la anterior. “Estaba en el cuarto año de Pedagogía en inglés cuando vino la Comisión Organizadora del Mundial a mi universidad a buscar estudiantes con buen nivel del idioma. ¡Me ofrecí de inmediato!”, recuerda.

El estadio Nelson Oyarzún de Chillán volvió a ser su casa. “Me tocó ayudar a las personas que estaban en el área VIP, dentro del palco y otros sectores. Fue una experiencia distinta, pero igual de enriquecedora, porque pude desarrollar otras habilidades y poner en práctica mi inglés”.

Ahora, en cambio, sabía lo que se venía. “Estaba al tanto de que Chile organizaba el Mundial Sub-20 este año, y ya había hecho mi perfil en la plataforma de voluntarios. A los pocos días que se abrió la búsqueda me postulé, después vino la entrevista y acá estoy”, explica mientras se alista valientemente para las fotos.

Una vez que fue seleccionada, tuvo que solucionar un pequeño contratiempo. “Ahora vivo en Concepción, a casi 600 kilómetros de Santiago, y allí no iba a haber Mundial. Por suerte me alojó un familiar, sino hubiera sido imposible”, cuenta Paula, que juega de lateral izquierda en un equipo de fútbol 7.

Nuevamente, colaboró en el área de Gestión de Invitados. “Ahora, además de la zona VIP, también estoy con los VVIP. El objetivo es darles una grata experiencia a los invitados, y me divierte hacerlo”, continúa esta profesora de inglés que da clases en línea, las que retomará apenas termine el Mundial.

¿Qué evento disfrutó más? “Creo que este Mundial Sub-20… Es una experiencia diferente, estoy más madura, desarrollando una función importante... Y además en la capital, porque uno es del sur y se siente esa diferencia, el ambiente es distinto, ¡y qué mejor que estar aquí! Pero los tres me permitieron conocer gente maravillosa y me hicieron crecer como persona”.

Paula reconoce que le encantaría ser voluntaria en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™. “Veré cómo será el proceso para aplicar, pero sería un sueño. Igual, también me gustaría ir como hincha, me encanta el fútbol femenino. Ahora que se retiró Alex Morgan, sería genial ver a futbolistas que admiro como Marta, Alessia Russo, Aitana Bonmatí o Lucy Bronze”.

Entre las sensaciones más gratificantes, admite, está el reconocimiento para con ella y con el resto de los voluntarios. “La gente de FIFA y del Comité Local nos demuestra que lo que hacemos es importante, e incluso comparten sus conocimientos con nosotros. Así, nos sentimos valorados y nos llevamos cosas que nos servirán para siempre”.