Ya están abiertas las inscripciones para el programa de voluntariado de las FIFAe Finals 2025™

Los voluntarios y voluntarias brindarán apoyo a lo largo de la celebración de las tres competiciones de la FIFAe World Cup™

Las FIFAe Finals 2025™ se disputarán en Riad (Arabia Saudí) del 10 al 19 de diciembre

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en volunteer.fifa.com

Ya está abierto el plazo de inscripción para el programa de voluntariado de las FIFAe Finals 2025™, que se celebrarán del 10 al 19 de diciembre en Riad y reafirman a Arabia Saudí como capital mundial de los esports, en consonancia con los objetivos trazados en la Visión 2030 del país.

Las personas voluntarias son una parte integral de esta visión estratégica: además de asistir en la organización de competiciones de primer nivel, tienen la oportunidad de aprender y desarrollar sus competencias durante uno de los acontecimientos de esports más importantes del mundo.

Los voluntarios y voluntarias seleccionados ejercerán su labor en una gran variedad de funciones que abarcan áreas como transporte, alojamiento, control de accesos, interacción con distintos grupos de interés, servicios a los espectadores, gestión de entradas y de la competición, operaciones para invitados y servicios de arbitraje.

El formulario de inscripción será válido para las tres competiciones que conforman las finales, que se celebrarán en las siguientes fechas:

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud.

Ser residentes o ciudadanos de Arabia Saudí.

Tener un buen dominio del inglés (cuantos más idiomas se hable, mejor).

Estar disponible para el periodo que abarcan las tres competiciones.

No se requiere experiencia previa.

El plazo de inscripción estará abierto solo por un tiempo limitado, por lo que se anima a las personas interesadas a presentar su solicitud lo antes posible. En caso de que la solicitud sea aprobada, recibirán información e instrucciones por correo electrónico a lo largo de cada fase del proceso de incorporación.

Los voluntarios y voluntarias que participan en las competiciones y eventos de la FIFA reciben un uniforme oficial, comidas durante sus turnos y regalos y artículos conmemorativos de edición limitada. Además, tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, vivir una experiencia única y crear recuerdos inolvidables.