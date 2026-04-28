Se presenta el atractivo uniforme oficial del voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que transmite pertenencia y unidad

Los voluntarios de los tres países anfitriones vestirán un uniforme de vivos colores, con el que darán la bienvenida al mundo en las 16 ciudades anfitrionas de la competición

El equipamiento, que ha diseñado el socio FIFA adidas, ofrecerá comodidad y funcionalidad, y será fácilmente reconocible

Los parches representativos de cada ciudad anfitriona, inspirados en las chaquetas universitarias de Norteamérica, transmitirán un aire de orgullo, unidad y pertenencia

La FIFA ha presentado el uniforme oficial del voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un equipamiento de diseño alegre y llamativo que los voluntarios lucirán mientras dan la bienvenida al mundo con estilo. Los voluntarios estarán activos en 24 áreas, que incluirán estadios, instalaciones de entrenamiento, sedes del FIFA Fan Festival™ y otros puntos principales de las ciudades anfitrionas. Todos ellos tendrán la emocionante función de dar vida al Mundial en Norteamérica. Este uniforme será su sello distintivo durante la competición.

Diseñado por adidas, socio histórico de la FIFA, el uniforme incorpora la identidad visual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en él destaca el distintivo patrón en forma de corazón del programa de voluntarios de la FIFA, que reconoce al voluntariado como el motor que impulsa la competición. Los intensos colores reflejan la energía excepcional que los voluntarios aportan a todos los acontecimientos de la FIFA.

Esta colección, pensada para acompañar a los voluntarios en sus tareas a lo largo de los diversos climas de Norteamérica, combina prendas superpuestas y materiales transpirables que les garantizan comodidad durante sus turnos.El equipamiento completo incluye zapatillas, calcetines, una chaqueta intermedia, camisetas, pantalones cortos, joggers, gorra, riñonera y un elemento de personalización único: las piezas representativas de cada ciudad anfitriona, que podrán aplicar a modo de parches en las chaquetas. Cada voluntario recibirá tres parches inspirados en las chaquetas universitarias de Norteamérica, para personalizar su uniforme y rendir homenaje a la ciudad anfitriona que representan.

"Con la presentación de la imagen de nuestro equipo de voluntarios más grande de la historia, celebramos la entrega y dedicación incomparables de quienes harán posible el mayor acontecimiento deportivo del planeta, quienes recibirán a cada aficionado, jugador e invitado con cordialidad y alegría", declaró Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Y añadió: "En las 16 ciudades anfitrionas y fuera de ellas, este extraordinario equipo contribuirá a crear experiencias memorables para los aficionados. Su contribución merece un uniforme vibrante que refleje la importancia de su labor e incluya elementos que celebren la identidad local y refuercen el sentido de pertenencia".

A medida que los aficionados recorran los tres países anfitriones, el uniforme del voluntariado se convertirá en un símbolo visual unificador, que reflejará tanto el espíritu de los voluntarios como la experiencia inolvidable que define la Copa Mundial de la FIFA™. Además de facilitar su identificación, el uniforme será un recuerdo imborrable de esta edición histórica.

Más de un millón de personas se inscribieron para formar parte del mayor programa de voluntarios de la FIFA hasta la fecha, que reunirá a unos 50.000 participantes. Este equipo, tan diverso como el fútbol, incluye participantes de entre 18 y más de 80 años procedentes de todos los rincones del planeta. Estudiantes, profesionales, jubilados, debutantes y voluntarios con experiencia compartirán un mismo propósito: contribuir a que cada aficionado viva una experiencia inolvidable. Para muchos, será una oportunidad única de estar en el centro de los grandes momentos del fútbol y dejar un legado en la comunidad.