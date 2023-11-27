Ha comenzado el periodo para expresar interés en formar parte del programa de voluntariado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

A partir de hoy, las personas interesadas en colaborar en la primera edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebrará en Sudamérica pueden registrar su interés en volunteer.FIFA.com

Alrededor de 6.000 voluntarios contribuirán a la organización del mayor acontecimiento deportivo femenino celebrado hasta la fecha en Brasil

El torneo se disputará en ocho ciudades anfitrionas a partir del 24 de junio de 2027

A menos de un año para el comienzo de la competición, la FIFA invita a ciudadanos brasileños y de otras partes del mundo a formar parte del equipo de voluntariado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, la mayor cita del deporte femenino a escala mundial.

Los voluntarios desempeñan un papel esencial en todas las competiciones de la FIFA. Gracias a su entusiasmo, compromiso y dedicación contribuyen a ofrecer una experiencia excepcional a jugadores, aficionados y demás participantes. La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ contará con cerca de 6.000 voluntarios que prestarán apoyo en las ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

A partir de hoy, quienes deseen formar parte de este equipo podrán registrar su interés a través de volunteer.fifa.com y sumarse a la comunidad de voluntariado de la FIFA. Las personas interesadas deberán seleccionar la ciudad anfitriona en la que desean colaborar para recibir información exclusiva, incluida la notificación de la apertura oficial del periodo de solicitudes para el programa de voluntariado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, prevista para las próximas semanas. Quienes ya formen parte de la comunidad de voluntariado de la FIFA podrán acceder directamente al formulario de declaración de interés desde su cuenta.

A fin de participar en el proceso de selección, será necesario haber cumplido los 18 años en el momento de presentar la solicitud, ser ciudadano brasileño o contar con autorización legal para entrar en Brasil durante la competición, y tener disponibilidad para asumir un número mínimo de turnos de voluntariado durante el periodo operativo del torneo, que tendrá lugar en junio y julio de 2027. No se requiere experiencia previa como voluntario. Sin embargo, será imprescindible tener conocimientos de portugués, idioma oficial de Brasil, o de inglés. El dominio de otros idiomas se considerará una ventaja.

El valor del voluntariado en los acontecimientos de la FIFA Los voluntarios aportan entusiasmo y dedicación a cada competición de la FIFA y contribuyen a que cada partido se convierta en una experiencia inolvidable para aficionados de todo el mundo. Además, tienen la oportunidad de conocer personas de distintas culturas, ampliar sus redes de contacto personales y profesionales y desarrollar nuevas competencias de gran valor.

Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, los voluntarios prestarán apoyo en más de 20 áreas funcionales, entre ellas medios de comunicación, tecnología, transporte, gestión de la competición y operaciones de personal. Asimismo, habrá más de 30 funciones diferentes tanto en las sedes del torneo como en otros recintos, incluidos estadios, aeropuertos, instalaciones de entrenamiento y hoteles.

Aunque el voluntariado es, por definición, una actividad no remunerada, los más de dos millones de integrantes de la comunidad de voluntariado de la FIFA dedican su tiempo con orgullo a contribuir a la organización de torneos y acontecimientos que unen el mundo a través del fútbol. A cambio, disfrutan de una experiencia única, crean vínculos con personas de diferentes culturas y forman parte del equipo que hace posible la celebración de los mayores acontecimientos deportivos del planeta. Durante la competición, los voluntarios contarán con el apoyo de personal especializado y recibirán comidas durante sus turnos, un uniforme completo de adidas y otros obsequios en reconocimiento a su valiosa contribución.