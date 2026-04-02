ADI Predictstreet, nuevo socio oficial del mercado de pronósticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta colaboración marca un nuevo hito en la interacción con los aficionados

La innovadora plataforma ADI Predictstreet se estrenará en todo el mundo en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y atraerá a los seguidores mediante experiencias de pronósticos interactivas

Se pondrán en marcha diversas medidas de salvaguardia para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la protección de los participantes

La FIFA ha firmado un histórico acuerdo de colaboración plurianual con ADI Predictstreet, que se ha convertido en el primer socio oficial en la categoría de mercados de pronósticos. Esta alianza sin precedentes pone de relieve el compromiso permanente de la FIFA con la innovación y la participación de los aficionados.

ADI Predictstreet se estrenará como socio FIFA en el mayor acontecimiento deportivo del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ofrecerá una nueva experiencia interactiva de pronósticos a los aficionados al fútbol de todo el planeta. Esta edición de la competición, que será la más grande de la historia, contará con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. La audiencia mundial prevista se mide en miles de millones de personas.

Gracias a esta colaboración, los aficionados podrán participar en experiencias dinámicas basadas en pronósticos en la plataforma de ADI Predictstreet, que aprovechará los datos históricos oficiales de la FIFA. Los seguidores tendrán la oportunidad de pronosticar los resultados de los partidos, las estadísticas de la competición, los jugadores más destacados y los momentos decisivos, lo que reforzará su vínculo con la Copa Mundial de la FIFA™ mediante una interacción informada.

Como socio FIFA, ADI Predictstreet también será el Presenting Partner de un juego gratuito de la FIFA, mundialmente reconocido, que permite a los usuarios hacer predicciones sobre el desarrollo del torneo, competir con sus amigos e implicarse aún más en la acción.

"La FIFA mantiene su compromiso de mejorar constantemente la experiencia de los aficionados y apostar por iniciativas innovadoras que les permitan acercarse más al deporte rey —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Gracias a la alianza con la FIFA, ADI Predictstreet ofrecerá a los aficionados de todo el mundo una nueva y emocionante forma de vivir el fútbol, aprovechando los conocimientos y la interacción para estrechar su vínculo con nuestras competiciones".

"Esta asociación representa un momento decisivo para ADI Predictstreet y para la interacción del público con las máximas competiciones. Con ella ponemos los cimientos de una nueva categoría, en la que convergen la inteligencia colectiva, la tecnología y los resultados en el mundo real", aseguró Ajay Hans Raj Bhatia, miembro principal del Consejo de ADI y ADI Predictstreet.

Las actividades de ADI Predictstreet relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA™ se llevarán a cabo de conformidad con el ordenamiento regulatorio y de integridad de la FIFA, e incorporarán un completo modelo de supervisión de la integridad que incluye el seguimiento en tiempo real de actividades comerciales sospechosas y sistemas estructurados de intercambio de información y gestión de denuncias. Estas medidas de salvaguardia garantizarán la transparencia, la imparcialidad y la protección de los participantes.