Visa y la FIFA renuevan su colaboración, que cumple casi 20 años

Visa seguirá siendo el socio oficial para servicios tecnológicos de pago de la FIFA

La empresa continúa su larga trayectoria en la máxima categoría de socios en las competiciones de la FIFA

El nuevo acuerdo refuerza esta alianza, reconocida en todo el mundo, y que se remonta a 2007

Es un placer para la FIFA anunciar la ampliación de su colaboración mundial con Visa, lo que refuerza una de las relaciones comerciales más duraderas y fructíferas del deporte.

La FIFA y Visa celebrarán el 20.º aniversario de su colaboración —que comenzó con la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007™— mediante una prórroga de dicho acuerdo, lo que pone de relieve su compromiso común con el desarrollo del fútbol y la mejora de la experiencia de los aficionados en todas las competiciones de la FIFA.

Visa seguirá ofreciendo a los aficionados tecnologías de pago innovadoras y oportunidades de acceso exclusivas, tanto en grandes competiciones como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y la Copa Mundial de la FIFA 2030™, como en torneos juveniles y las FIFAe Finals.

Esta ampliación se produce tras el éxito del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en las que Visa contribuyó a mejorar la experiencia de los aficionados con actividades e iniciativas en las que participaron seguidores de todo el mundo. Con base en estos grandes resultados, Visa seguirá colaborando en la próxima gran competición de la FIFA, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, que será el primer Mundial femenino absoluto que se celebre en Sudamérica.

"Visa lleva siendo un socio fundamental de la FIFA desde hace casi dos décadas —afirmó Romy Gai, director de División Comercial de la FIFA—. La renovación de este acuerdo refleja el interés por innovar, a fin de proporcionar a los aficionados oportunidades de disfrutar de las competiciones de fútbol más importantes del planeta. Es un orgullo seguir colaborando con un socio que comparte nuestra visión de conectar con la afición e innovar en beneficio de la sociedad y del fútbol femenino".