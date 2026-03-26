Se han vendido todos los paquetes de patrocinio global de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, anunció en la conferencia "The Business of Soccer" que se han vendido todos los espacios de patrocinio globales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El programa comercial ha batido todos los récords; solo quedan disponibles dos paquetes de patrocinio regional

A día de hoy, cuando ni siquiera ha comenzado el torneo, se han generado más ingresos por patrocinio que en cualquier otra competición de un solo deporte

La FIFA ha confirmado que ya se han vendido todos los paquetes de patrocinio global de la edición de este año de la Copa Mundial de la FIFA™, lo que supone un logro importante para el programa comercial de la competición. Esto incluye tanto a los socios de la FIFA, es decir, los colaboradores de primera categoría, como a los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su intervención durante la conferencia "Business of Soccer", celebrada en Atlanta (Estados Unidos), el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai, afirmó que ya se ha asignado el último de los 16 espacios de patrocinio global, y que la organización correspondiente se anunciará próximamente.

La contratación y las negociaciones del programa comercial avanzan a buen ritmo, y solo quedan dos espacios de patrocinio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ambos correspondientes a patrocinios regionales, lo que supone la última oportunidad para las marcas que deseen patrocinar el mayor acontecimiento deportivo.

"Este es ya el programa comercial con mejores resultados en la historia de la FIFA, y seguimos ganando impulso —afirmó Romy Gai—. Hemos observado un interés sin precedentes por parte de marcas de todo el mundo. De hecho, solo quedan dos patrocinios regionales disponibles, que esperamos que se cubran muy pronto".

El programa de patrocinios comerciales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha experimentado un crecimiento exponencial y va camino de generar unos ingresos que superarán con creces los de los ciclos mundialistas anteriores.

Estos resultados se basan en el nuevo modelo de colaboración comercial puesto en marcha en 2023, que ofrece a los socios una mayor flexibilidad, personalización y oportunidades novedosas. El programa reúne a un grupo de socios comerciales de renombre, entre los que se encuentran líderes mundiales y regionales de diversos sectores y zonas geográficas. El alcance y atractivo del fútbol queda patente en la participación de colaboradores habituales de la FIFA y nuevas incorporaciones.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con la participación de 48 selecciones, que disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México, y convocará una audiencia de millones de aficionados de todo el mundo. Se espera que más de seis millones de espectadores asistan a los partidos, y se anticipa que aproximadamente 6000 millones de personas sigan el torneo a través de diversas plataformas. Dadas estas insólitas cifras, se prevé que la competición redefina el panorama deportivo mundial.