La FIFA anuncia que Salesforce será promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

La plataforma agéntica de gestión de relaciones con el cliente, que es líder mundial, se incorpora como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Norteamérica y Europa y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ para Norteamérica y Brasil, el país anfitrión

Salesforcetendrá un papel destacado en el modo en que las competiciones se desarrollan e interactúan con los aficionados en las ciudades anfitrionas

Los sistemas de Salesforce, que incluyen la plataforma de Agentforce 360 y Slack, ayudarán a las selecciones con la gestión de personal, las operaciones del torneo y la interacción digital

La FIFA se complace en presentar a Salesforce, la plataforma agéntica de gestión de relaciones con el cliente líder en el mundo, como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.

La colaboración permitirá a Salesforce prestar apoyo en una amplia variedad de funciones operativas y orientadas a los aficionados en las dos competiciones. Por su parte, Agentforce 360 y Slack ayudarán a la FIFA a ofrecer experiencias inmejorables a aficionados, voluntarios, autoridades de las ciudades anfitrionas, proveedores y otros grupos de interés de las competiciones.

La FIFA se prepara para albergar la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia en Canadá, México y Estados Unidos, que comenzará el próximo jueves 11 de junio, y la tecnología de Salesforce ayudará con la coordinación del personal, las operaciones del torneo y la participación de los grupos de interés en las 16 ciudades anfitrionas. Las soluciones de Salesforce también contribuirán a iniciativas de interacción con la afición de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ del año que viene en Brasil.

"Las mejores competiciones precisan que contemos con los mejores socios —manifestó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. La tecnología y la experiencia de Salesforce nos ayudarán con la ejecución de dos competiciones emblemáticas y conectarán a las selecciones participantes, las ciudades anfitrionas, los voluntarios, los socios y los aficionados mediante innovadoras soluciones digitales. Nos complace dar la bienvenida a Salesforce como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027".

"El fútbol es el deporte más popular del planeta y une a miles de millones de personas gracias a una pasión común y a momentos inolvidables —añadió Patrick Stokes, presidente y director de marketing de Salesforce—. Es un honor que la tecnología de Salesforce contribuya a dos de los acontecimientos deportivos más emblemáticos del mundo. Juntos trataremos de crear más experiencias conectadas para los aficionados, las ciudades anfitrionas y otros grupos de interés, y mostraremos el potencial que tienen la inteligencia artificial y la innovación digital en un escenario mundial".

Esta colaboración refleja el empeño incesante de la FIFA por aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar la ejecución de las competiciones, reforzar la colaboración de los grupos de interés y optimizar la experiencia de los aficionados en cada fase del ciclo de vida de una competición.