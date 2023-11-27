La FIFA anuncia que Salesforce será promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

La plataforma agéntica de gestión de relaciones con el cliente, que es líder mundial, se incorpora como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Norteamérica y Europa y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ para Norteamérica y Brasil, el país anfitrión
Salesforcetendrá un papel destacado en el modo en que las competiciones se desarrollan e interactúan con los aficionados en las ciudades anfitrionas
Los sistemas de Salesforce, que incluyen la plataforma de Agentforce 360 y Slack, ayudarán a las selecciones con la gestión de personal, las operaciones del torneo y la interacción digital
La FIFA se complace en presentar a Salesforce, la plataforma agéntica de gestión de relaciones con el cliente líder en el mundo, como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.
La colaboración permitirá a Salesforce prestar apoyo en una amplia variedad de funciones operativas y orientadas a los aficionados en las dos competiciones. Por su parte, Agentforce 360 y Slack ayudarán a la FIFA a ofrecer experiencias inmejorables a aficionados, voluntarios, autoridades de las ciudades anfitrionas, proveedores y otros grupos de interés de las competiciones.
La FIFA se prepara para albergar la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia en Canadá, México y Estados Unidos, que comenzará el próximo jueves 11 de junio, y la tecnología de Salesforce ayudará con la coordinación del personal, las operaciones del torneo y la participación de los grupos de interés en las 16 ciudades anfitrionas. Las soluciones de Salesforce también contribuirán a iniciativas de interacción con la afición de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ del año que viene en Brasil.
"Las mejores competiciones precisan que contemos con los mejores socios —manifestó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. La tecnología y la experiencia de Salesforce nos ayudarán con la ejecución de dos competiciones emblemáticas y conectarán a las selecciones participantes, las ciudades anfitrionas, los voluntarios, los socios y los aficionados mediante innovadoras soluciones digitales. Nos complace dar la bienvenida a Salesforce como promotor oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027".
"El fútbol es el deporte más popular del planeta y une a miles de millones de personas gracias a una pasión común y a momentos inolvidables —añadió Patrick Stokes, presidente y director de marketing de Salesforce—. Es un honor que la tecnología de Salesforce contribuya a dos de los acontecimientos deportivos más emblemáticos del mundo. Juntos trataremos de crear más experiencias conectadas para los aficionados, las ciudades anfitrionas y otros grupos de interés, y mostraremos el potencial que tienen la inteligencia artificial y la innovación digital en un escenario mundial".
Esta colaboración refleja el empeño incesante de la FIFA por aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar la ejecución de las competiciones, reforzar la colaboración de los grupos de interés y optimizar la experiencia de los aficionados en cada fase del ciclo de vida de una competición.
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la edición más grande hasta la fecha: contará con 48 selecciones y se disputarán 104 partidos entre Canadá, México y Estados Unidos. La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ del próximo año en Brasil será la primera edición de la competición que se celebre en Sudamérica, de acuerdo con el compromiso continuo de la FIFA por conseguir que el fútbol femenino sea realmente global, al tiempo que se ofrecen experiencias inolvidables a los aficionados de todo el planeta.