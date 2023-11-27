El PIF será promotor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El PIF refuerza su colaboración con la FIFA en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como promotor oficial del torneo e incorpora a las empresas del fondo, a Savvy Games Group y a Qiddiya

El anuncio se produce tras su exitosa colaboración durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™ y refleja la visión común del PIF y la FIFA de fomentar el crecimiento y la participación en el fútbol

La colaboración refuerza el compromiso permanente del PIF con el deporte como sector prioritario

El PIF y la FIFA han anunciado que el fondo será promotor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica y Asia. La colaboración refleja el compromiso mutuo de ampliar el crecimiento del fútbol en todas las categorías, desde la base hasta la primera línea de competición, y de fomentar una mayor participación en el deporte mediante la generación de nuevas oportunidades.

La colaboración con el PIF incorpora a las empresas del fondo, a Savvy Games Group, compañía saudí de videojuegos e esports de alcance nacional e internacional, y a Qiddiya, futura capital del entretenimiento, el deporte y la cultura del país. A lo largo del torneo, el PIF y sus empresas brindarán experiencias inolvidables e impulsarán innovadoras iniciativas de interacción con los aficionados, a fin de conectar con la comunidad del fútbol en la mayor competición del planeta.

La presente edición de la Copa Mundial de la FIFA™ será la mayor de la historia: contará con 48 selecciones participantes, se disputará en tres países anfitriones y llegará a aficionados de los cinco continentes a fin de unir el mundo a través del fútbol.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, declaró lo siguiente: "Estamos encantados de contar con el PIF como promotor de la Copa Mundial de la FIFA de este año, una edición que supondrá un antes y un después en la trayectoria de la competición. Juntos, esperamos organizar un torneo histórico que sirva de inspiración y una a aficionados del mundo entero.

La colaboración con el PIF contribuirá al crecimiento de nuestro deporte por todo el planeta, mediante la generación de nuevas oportunidades, el fomento de la innovación y la participación de los jóvenes, a fin de garantizar que millones de ellos tengan la posibilidad de jugar al fútbol y disfrutar de sus numerosos beneficios".

Mohamed Alsayyad, responsable de Marca Corporativa del PIF, declaró lo siguiente: "El PIF sigue ampliando su presencia global en el deporte, con el fútbol como pilar fundamental de este crecimiento. Esta colaboración se basa en la relación que mantenemos con la FIFA desde el Mundial de Clubes FIFA™ del pasado año, así como en nuestra labor con la Concacaf, y busca generar un efecto positivo y duradero.

El PIF sigue acelerando el crecimiento del fútbol, mediante la ampliación del acceso a la disciplina y la generación de oportunidades que beneficien a los jugadores y al ecosistema general del deporte rey".

El fútbol desempeña un papel fundamental en la transformación que viene experimentando Arabia Saudí. El hecho de acoger la Copa Mundial de la FIFA 2034™ refuerza la ambición del país de desarrollar el deporte rey en todo el mundo, generar nuevas oportunidades para todas las personas y extender sus beneficios a las futuras generaciones de Arabia Saudí y del resto del planeta.

La colaboración tiene como objetivo fomentar la transferencia de conocimientos de la FIFA y el desarrollo de capacidades de la juventud saudí, a fin de impulsar el fútbol y definir de forma activa su futuro a largo plazo. Este objetivo se ajusta al compromiso permanente del PIF con el sector deportivo, que se engloba en el ecosistema del turismo, el ocio y el entretenimiento en la estrategia recientemente anunciada por el fondo para el periodo 2026-2030.