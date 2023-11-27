FIFA y Fanatics dan un importante paso en su acuerdo de colaboración, que pasará a incluir exclusivos artículos coleccionables (como juegos de cartas y cromos)

El acuerdo abarca competiciones y actos de la FIFA que se celebren a partir de 2031

Se trabajará con coleccionables físicos y digitales y, por primera vez, se llevará al fútbol internacional un programa de parches de camisetas de jugadores

Las ruedas de prensa previas a la final de la Copa Mundial de la FIFA™ tendrán lugar como parte del Fanatics Fest el viernes, 17 de julio de 2026

La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos.

Gracias a esta colaboración, se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes. Estos parches se integrarán en cartas coleccionables a partir de 2031. Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps.

Como parte del acuerdo, y mientras esté en vigor, Fanatics acercará la magia del deporte rey a jóvenes de todos los rincones del mundo y ayudará a fomentar el fútbol juvenil a escala global mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de USD.

"Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos —ha declarado Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. La FIFA, por su parte, organiza diversos torneos internacionales, por lo que llega a aficionados de todo el mundo. Esto supone una notable fuente de ingresos comerciales que, como siempre, se reinvierten en el fútbol".

Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics, declaró: "Este es un día histórico para nuestra empresa. Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. La unión de la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics con la influencia de la FIFA, la narrativa del fútbol y el interés por los coleccionables pueden alcanzar cotas nunca vistas".

"Estamos encantados de colaborar con la FIFA para ofrecer a aficionados y coleccionistas los productos más innovadores y que más les hagan conectar con sus jugadores favoritos en las principales competiciones —ha señalado por su parte Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics Collectibles—. A través de nuestra oferta de vanguardia, pretendemos impulsar el interés por el fútbol, tanto amateur como internacional".

Por primera vez, las ruedas de prensa previas a la final de la Copa Mundial de la FIFA tendrán lugar dentro del Fanatics Fest Será en el Fanatics Fest donde se celebren las ruedas de prensa previas a la final de la Copa Mundial de la FIFA™ el viernes, 17 de julio de 2026, dos días antes del gran choque. Se contará con la presencia de entrenadores y jugadores, que atenderán allí a los medios y participarán en una presentación.

Además, el domingo 19 de julio, y como parte del festival, decenas de miles de aficionados podrán ver la final en las pantallas colocadas en torno al Javits Center.

La estrategia de innovación y tecnológica de Fanatics Collectibles Desde que pasó a integrar Fanatics en 2022, Topps se ha consolidado como referente en productos innovadores que suponen una mejora en la experiencia de los coleccionistas. La empresa fue responsable, con gran éxito, de la iniciativa pionera del parche para jugadores debutantes en la MLB, la NBA, la NFL, la WWE, la F1 o la MLS. También diseñó distintivos para jugadores destacados, como el Gold Logoman de la MLB y el Honors Gold Shield de la NFL. Topps también ha incorporado a su oferta nuevos objetos de coleccionista y recuerdos utilizados en los partidos.

Otros datos de interés acerca de la cooperación entre FIFA y Fanatics El acuerdo de colaboración en materia de coleccionables es solo un pilar más de la fructífera relación comercial que ambas entidades mantienen. Fanatics es el operador oficial de venta minorista y de productos oficiales durante la Copa Mundial de 2026, tanto en los estadios como en el FIFA Fan Festival. Ambas entidades anunciaron tan solo hace un mes que la FIFA participará en el Fanatics Fest NYC 2026 (entre el 16 y el 19 de julio) con actividades para generar contenido y fomentar la interacción con el público, dentro de sus actos de marca y sus espacios de experiencias.