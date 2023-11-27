Betano será promotor del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Europa y Sudamérica

Después de colaborar con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y el Mundial de Clubes FIFA 2025™, Betano regresa a la gran cita como promotor del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La empresa brindará a los aficionados una oportunidad única y exclusiva de vivir el principal torneo de la FIFA y tomar parte en los encuentros de forma responsable

La competición arranca dentro de menos de un mes en Ciudad de México

Betano, entidad perteneciente a Kaizen Gaming, será promotor del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Europa y Sudamérica, en virtud del nuevo acuerdo de colaboración que acaba de suscribir con la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA™ que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio está llamada a ser la mayor de la historia, ya que, por primera vez, 48 selecciones se medirán por alzar el trofeo más prestigioso del planeta.

Esta será la tercera colaboración entre la FIFA y Betano, que hace cuatro años se convirtió en el primer corredor de apuestas deportivas que se asoció con el organismo rector del fútbol, entonces en calidad de promotor continental de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ para Europa. Más recientemente, fue socio oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™.

"Es para nosotros un placer tener a Betano entre los patrocinadores del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026", declaró el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai.

"Ya la primera vez que nos asociamos con Betano, hace cuatro años, pudimos constatar el verdadero compromiso que mantiene con la integridad deportiva, al acercar a los aficionados al fútbol y proporcionarles nuevas formas de divertirse. Compartimos estos objetivos y nos alegra contar con este referente ahora que nos disponemos a unir al mundo a través del fútbol una vez más en Norteamérica y en todos los continentes", señaló.

"Asociarnos por tercera vez con la FIFA es un hito del que todos nos sentimos orgullosos en Kaizen Gaming y un claro reflejo de nuestro avance", añadió por su parte George Daskalakis, cofundador y director ejecutivo de su empresa matriz.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el exponente máximo de la convergencia entre el deporte y el entretenimiento, y llegará a miles de millones de personas. Para nosotros supone un escaparate perfecto para consolidar a Betano como la marca de apuestas deportivas en línea responsables que más confianza genera en todo el mundo. Ahora vamos a centrarnos en ofrecer una experiencia emocionante, innovadora y segura a los aficionados durante todo el torneo".