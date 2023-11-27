AB InBev amplía su acuerdo global con la FIFA en la antesala de la histórica Copa Mundial de 2026

El acuerdo extiende la relación entre AB InBev y la FIFA a más de 40 años

El mayor fabricante global de cerveza se suma a la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

AB InBev se hará presente en todo el planeta para celebrar la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones

AB InBev y la FIFA anunciaron la extensión de su acuerdo de colaboración global. Así, la empresa cervecera más grande del planeta se convierte en patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ hasta 2030, lo que incluye la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. El anuncio, que extiende la alianza a más de 40 años, llega a solo dos días del inicio del Mundial más grande en la historia.

Además de la histórica edición de este año —la primera en contar con 48 selecciones y 104 partidos—, los próximos torneos insignia de la FIFA representan hitos deportivos y prometen generar oportunidades únicas para que AB InBev y sus marcas líderes enriquezcan la experiencia de los aficionados mayores de edad en todo el mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2030™ conmemorará los cien años del torneo y será la primera que se jugará en tres continentes, con Marruecos, Portugal y España como sedes, y partidos de celebración en Argentina, Paraguay y Uruguay. En este último se disputó la edición inaugural en 1930.

Por otro lado, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ será la primera edición de fútbol femenino que se llevará a cabo en Sudamérica. Este torneo se vivirá en un ambiente de enorme pasión e intensidad en toda la región, y elevará la calidad del fútbol femenino a escala global.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró: "Estamos muy entusiasmados por haber extendido más allá de esta histórica Copa Mundial nuestra alianza emblemática con AB InBev, que, además de ser la empresa cervecera líder en el mundo, ha contribuido a mejorar los torneos y eventos de la FIFA desde 1986. Este año, incluso antes de que ruede el balón en Norteamérica, nos complace anunciar que seguirá a nuestro lado cuando todo el planeta se una para celebrar el centenario de la Copa Mundial y el fútbol femenino alcance nuevas cotas".

Por su parte, Michel Doukeris, director general de AB InBev, comentó: "La Copa Mundial de la FIFA es la mayor competición deportiva del mundo y atrae a miles de millones de aficionados, por lo que nos entusiasma seguir creando momentos inolvidables para ellos. Durante 40 años, nuestras marcas han tenido un papel importante en estas celebraciones, y esta alianza refuerza la conexión de la cerveza con la cultura del deporte".