"Una gran oportunidad de aprendizaje": los seleccionadores nacionales analizan la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™

"La ciencia puede ayudarnos a comprender mejor el mundo en el que vivimos, pero no debe dominarnos", afirmó, añadiendo que los buenos entrenadores pueden utilizar información y conocimientos especializados para ayudarles a tomar las decisiones adecuadas.

Para los seleccionadores fue una oportunidad única e inestimable de reunirse con sus homólogos. "Me encantan este tipo de foros y talleres en los que realmente puedes hablar de fútbol", declaró la seleccionadora de Nueva Zelanda, Jitka Klimková.

"No tenemos muchas oportunidades de sentarnos con los seleccionadores y hablar de nuestro deporte, de nuestras decisiones. A veces nos sentimos un poco aislados del mundo porque estamos en este puesto en el que no es muy común compartir tácticas y nuestra manera de ver las cosas con otros entrenadores. Así que es una oportunidad increíble que podamos simplemente hablar de fútbol, hablar de uno de los mejores torneos que hemos visto en el fútbol femenino. Eso es lo que de verdad me gusta y lo considero una gran oportunidad de aprendizaje para todos nosotros".