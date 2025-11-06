Se da a conocer el Grupo de Estudio Técnico para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™ ampliada

Pascal Zuberbühler, especialista sénior en fútbol de la FIFA, dirige un grupo de seis expertos que evaluarán 104 partidos

El torneo, que es la primera competición de la FIFA con 48 equipos, se disputa en el vanguardista Complejo de Competición de la Aspire Zone

El Grupo de Estudio Técnico (GET) compartirá análisis, identificará tendencias, contribuirá a los informes publicados por el FIFA Training Centre y seleccionará a los ganadores de los premios con el apoyo del Equipo de perspectivas del rendimiento futbolístico

Mientras un festival de fútbol sin precedentes se desarrolla en un ambiente electrizante bajo la icónica Torre Aspire, los seis miembros del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA estarán centrados en analizar y evaluar las tendencias, las innovaciones tácticas y el rendimiento en la ampliada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.

La primera competición de la FIFA que cuenta con 48 equipos comenzó el 3 de noviembre y se disputará casi en su totalidad en el vanguardista Complejo de Competición, construido expresamente en la Aspire Zone. Se jugará un total de 104 partidos en las instalaciones del renombrado complejo deportivo y parque, situado al oeste del centro de Doha. La final se disputará el 27 de noviembre en el adyacente Estadio Internacional Khalifa, sede de ocho memorables partidos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

"En la FIFA estamos muy orgullosos de contar con un fantástico Grupo de Estudio Técnico de varios países aquí, en este magnífico torneo", declaró Pascal Zuberbühler, especialista sénior en fútbol de la FIFA, exguardameta de Suiza y director del GET.

"Ahora, aquí en la Aspire Zone —unas instalaciones nuevas y magníficas— tenemos un programa individual para cada miembro del GET. Están sentados en la grada, observando, tomando notas, analizando los partidos y reportando directamente a nuestro Equipo de perspectivas del rendimiento futbolístico de la FIFA".

Los miembros del GET que acompañan en Catar a Zuberbühler y al Equipo de perspectivas del rendimiento futbolístico de la FIFA —dirigido por Arron Ackerman, Harvey Rutherford y Alex Goddard— son el histórico defensor del Bristol City Louis Carey; el exextremo de la República de Irlanda y reciente entrenador del Shelbourne FC, Damien Duff; el exdefensor internacional de la RD del Congo Hérita Ilunga; la exseleccionadora de la selección femenina sub-17 de Brasil Simone Jatobá; el histórico seleccionador de la selección femenina de Bélgica Ives Serneels; y el laureado exinternacional neerlandés Aron Winter.

Las observaciones y los informes de los expertos del GET se respaldan con los datos recopilados por el Equipo de perspectivas del rendimiento futbolístico de la FIFA, y las tendencias resultantes se presentan en fifatrainingcentre.com, una innovadora plataforma disponible para jugadores y entrenadores de todo el mundo. El GET también decide los ganadores de galardones como el Balón de Oro adidas, el Guante de Oro adidas y el Premio al Fair Play.

"Esperamos obtener una gran cantidad de recursos e información que puedan ser de ayuda", afirmó Winter, quien recientemente dirigió a la selección nacional de Surinam, su país natal. "También es muy importante poder compartir la información. Todo lo que has visto dentro y fuera del campo, que puede ayudar a desarrollar el fútbol juvenil... toda esta información contribuye a transmitirles buenas sensaciones a la mayoría de ellos y a que sepan lo que significa aprender, desarrollarse... y sentir eso es fantástico".

La apasionante fase de grupos continuará en la Aspire Zone hasta el 11 de noviembre, y los primeros dieciseisavos de final en la historia de una competición de la FIFA se jugarán el 14 y 15 de noviembre. Las selecciones restantes, repletas de futuras estrellas, lucharán por la gloria y por la oportunidad de disputar la final en el espectacular Khalifa. Las entradas, que incluyen partidos individuales y abonos diarios, están disponibles aquí.

A continuación, se ofrecen más detalles sobre los miembros del GET de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. Louis Carey Nativo de Brístol, Inglaterra, jugó con el Bristol City FC de su ciudad natal en más de 550 ocasiones desde 1995 hasta 2014 (con un breve paso por el Coventry City FC en 2004-05), ayudando a los Robins a ganar el Football League Trophy en 2003. Tras su retirada en 2015, Carey se dedicó a entrenar. Trabajó como entrenador de juveniles en el Southampton FC antes de pasar al Forest Green Rovers FC, donde fue segundo entrenador del primer equipo.

Damien Duff El habilidoso y enérgico Duff jugó 100 partidos con la República de Irlanda, destacando su sobresaliente actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2002™. También fue miembro de la selección irlandesa que acabó tercera en el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA 1997. La larga carrera de Duff en clubes incluye etapas en el Blackburn Rovers FC, Chelsea FC, Newcastle United FC y Fulham FC. Ha entrenado en Irlanda y Escocia, y dirigió al Shelbourne FC entre 2021 y 2025.

Hérita Ilunga Ilunga jugó 32 partidos con la RD del Congo y participó en las Copas Africanas de Naciones de 2004 y 2006 (en esta última alcanzaron los cuartos de final). La exitosa carrera del defensa en clubes incluyó cuatro temporadas en el AS Saint-Étienne y tres campañas en la Premier League con el West Ham United. Pasó varios años trabajando en el área técnica de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y recientemente fue nombrado Director de Fútbol de la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA).

Simone Jatobá Internacional brasileña de gran palmarés, Jatobá representó a su país en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003™ en Estados Unidos y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007™ en China, donde As Canarinhas llegaron a la final. También jugó en los Juegos Olímpicos de 2000 y 2008. La carrera profesional de Jatobá incluyó paradas en España, Francia y Rusia. Dirigió a la selección femenina sub-17 de Brasil en las Copas Mundiales Femeninas Sub-17 de la FIFA de 2022 y 2024.

Ives Serneels La larga carrera como jugador de este defensa estuvo marcada por el campeonato de la Pro League belga con el Lierse SK en 1997. Tras retirarse, Serneels entrenó a nivel de clubes antes de dar el salto al panorama internacional con la selección femenina de Bélgica, que dirigió de 2011 a 2024. Bajo el mando de Serneels, las Red Flames consiguieron sus dos primeras participaciones en la Eurocopa Femenina de la UEFA en 2017 y 2022, año en que alcanzaron los cuartos de final.

Aron Winter Este célebre centrocampista fue miembro de las plantillas neerlandesas en las Copas Mundiales de la FIFA™ de 1990, 1994 y 1998, y en la victoriosa Eurocopa de la UEFA de 1988, participando también en las ediciones de 1992, 1996 y 2000. Disputó 84 partidos con la Oranje y marcó seis goles. Winter ganó trofeos importantes tanto con el AFC Ajax como con el Inter de Milán. Su carrera como entrenador ha incluido etapas como asistente en el Ajax y en la selección de Grecia, el puesto de entrenador principal en el Toronto FC en 2011-12 y su etapa con Surinam en 2022-23.